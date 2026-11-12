Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 2:1.
94'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (England) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von James Garner.
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92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Vorbeigeschossen. Ante Budimir (Kroatien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luka Vuskovic nach einer Ecke.
92'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Kroatien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Luka Modric mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Dan Burn.
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91'
Foul von Lewis Hall (England).
91'
Marco Pasalic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Wechsel Kroatien. Lovro Majer kommt für Mateo Kovacic.
89'
Foul von Dan Burn (England).
89'
Josko Gvardiol (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Mario Pasalic.
89'
Ball abgeblockt. Dan Burn (England) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Hall mit einer Flanke.
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88'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
87'
Vorbeigeschossen. Josko Gvardiol (Kroatien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
87'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Jarell Quansah.
87'
Ball abgeblockt. Ante Budimir (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Pasalic mit einem Steilpass.
86'
Abseits England. Morgan Rogers spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jude Bellingham im Abseits.
83'
Dan Burn (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Ante Budimir (Kroatien).
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82'
Vorbeigeschossen. Nikola Vlasic (Kroatien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Modric.
80'
Jude Bellingham (England) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Luka Vuskovic (Kroatien).
78'
Wechsel England. Ben White kommt für Trent Alexander-Arnold.
77'
Wechsel England. James Garner kommt für Declan Rice.
77'
Wechsel England. Rio Ngumoha kommt für Anthony Gordon.
76'
Ball pariert. Ante Budimir (Kroatien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina.
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76'
Wechsel Kroatien. Luka Modric kommt für Josip Misic.
76'
Wechsel Kroatien. Marco Pasalic kommt für Ivan Smolcic.
75'
Foul von Jarell Quansah (England).
75'
Martin Baturina (Kroatien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Harry Kane (England).
70'
Luka Vuskovic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Kroatien. Mario Pasalic kommt für Petar Sucic.
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70'
Wechsel Kroatien. Ante Budimir kommt für Igor Matanovic.
69'
Elliot Anderson (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Josip Misic (Kroatien).
69'
Ball pariert. Petar Sucic (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
66'
Jude Bellingham (England) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Petar Sucic (Kroatien).
64'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 2:1. Harry Kane (England) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
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63'
Ivan Smolcic (Kroatien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
VAR Entscheidung: Elfmeter England.
61'
Elfmeter für England. Jarell Quansah wurde im Strafraum gefoult.
61'
Ivan Smolcic verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
61'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Smolcic.
59'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 1:1. Petar Sucic (Kroatien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links nach einer Ecke.
59'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Gordon.
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58'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Hall.
57'
Lewis Hall (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Ivan Smolcic (Kroatien).
55'
Vorbeigeschossen. Anthony Gordon (England) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Lewis Hall.
55'
Ball pariert. Jude Bellingham (England) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Morgan Rogers.
54'
Abseits Kroatien. Martin Baturina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petar Sucic im Abseits.
51'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Josip Stanisic.
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51'
Ball abgeblockt. Harry Kane (England) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Declan Rice.
48'
Vorbeigeschossen. Anthony Gordon (England) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jude Bellingham.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Declan Rice.
42'
Ball pariert. Martin Baturina (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mateo Kovacic.
41'
Foul von Elliot Anderson (England).
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41'
Igor Matanovic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Trent Alexander-Arnold (England) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
35'
Ball abgeblockt. Jude Bellingham (England) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Rogers.
34'
Foul von Jarell Quansah (England).
34'
Martin Baturina (Kroatien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. Mateo Kovacic (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic.
31'
Foul von Dan Burn (England).
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31'
Luka Vuskovic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball abgeblockt. Dan Burn (England) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke.
29'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Josip Misic.
29'
Ball abgeblockt. Lewis Hall (England) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Gordon.
27'
Vorbeigeschossen. Dan Burn (England) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lewis Hall mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
26'
Elliot Anderson (England) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Petar Sucic (Kroatien).
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24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen England und Kroatien ist 1:0. Morgan Rogers (England) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Jude Bellingham.
22'
Vorbeigeschossen. Josip Misic (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Josko Gvardiol.
20'
Foul von Jarell Quansah (England).
20'
Igor Matanovic (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ecke England. Die Ecke wurde verursacht von Josko Gvardiol.
18'
Ball abgeblockt. Trent Alexander-Arnold (England) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (England) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Morgan Rogers.
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13'
Anthony Gordon (England) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Igor Matanovic (Kroatien).
13'
Foul von Martin Baturina (Kroatien).
13'
Morgan Rogers (England) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Martin Baturina (Kroatien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Jarell Quansah (England).
5'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
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5'
Ball abgeblockt. Josko Gvardiol (Kroatien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke Kroatien. Die Ecke wurde verursacht von Trent Alexander-Arnold.
1'
Vorbeigeschossen. Mateo Kovacic (Kroatien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen England und Kroatien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.