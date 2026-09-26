Spanien kann das Spiel gegen England in der zweiten Halbzeit drehen. Getty Images

Was für ein Spektakel in Wembley! Fünf Tore, zwei Führungswechsel und ein verschossener Penalty sorgen zwischen England und Spanien für beste Unterhaltung. Dabei erwischen die Gäste England zunächst eiskalt. Gerade einmal zwei Minuten sind gespielt, als Lamine Yamal Spanien in Führung bringt. Die Three Lions lassen sich davon aber nicht lange beeindrucken. England wird stärker und dreht die Partie noch vor der Pause: Erst fällt der Ausgleich (38.) durch Anthony Gordon, zwei Minuten später sorgt Harry Kane für das 2:1.

Nach der Pause bietet sich Kane sogar die grosse Chance zum 3:1. Der Captain tritt zum Penalty an – und hämmert den Ball an die Latte. Ein Fehlschuss, der sich rächt: Spanien gleicht in der 60. Minute zum 2:2 aus und plötzlich kippt die Partie erneut. Die Gäste drücken weiter – und schlagen tatsächlich noch einmal zu. Mit dem 3:2 durch Mikel Oyarzabal in der 74. Minute vollenden die Spanier die nächste Wende dieses wilden Abends und lassen Wembley verstummen.

Modric führt Kroatien zum Sieg

Luka Modric trifft gegen Tschechien. Kamaryt Michal/CTK/dpa

Angeführt von Kapitän Luka Modric gewann Kroatien im Parallelspiel der Gruppe mit 2:1 (0:0) in Tschechien. Der 41-Jährige erzielte kurz nach Wiederanpfiff mit einem leicht abgefälschten Schuss das 1:0 für die Gäste