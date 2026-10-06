Michael Schjønning-Larsen (Estland) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Ball pariert. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Stefán Thórdarson mit dem Kopf.
82'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Märten Kuusk.
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79'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Erko Tõugjas.
77'
Foul von Stefán Thórdarson (Island).
77'
Karel Mustmaa (Estland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Daníel Grétarsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Maksimilian Skvortsov (Estland).
69'
Mikael Anderson (Island) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Michael Schjønning-Larsen (Estland).
68'
Wechsel Estland. Maksimilian Skvortsov kommt für Patrik Kristal.
67'
Wechsel Island. Brynjólfur Willumsson kommt für Gylfi Sigurdsson.
67'
Wechsel Island. Logi Tómasson kommt für Hördur Magnússon.
63'
Vorbeigeschossen. Robi Saarma (Estland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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63'
Vorbeigeschossen. Mattias Käit (Estland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Patrik Kristal mit einer Flanke.
61'
Vorbeigeschossen. Gylfi Sigurdsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daníel Grétarsson.
61'
Wechsel Estland. Mattias Käit kommt für Kevor Palumets.
61'
Wechsel Estland. Karel Mustmaa kommt für Mattias Männilaan.
61'
Wechsel Estland. Michael Schjønning-Larsen kommt für Joseph Saliste.
60'
Vorbeigeschossen. Victor Pálsson (Island) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson nach einer Standardsituation.
59'
Mikael Anderson (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Maksim Paskotsi (Estland).
53'
Ball abgeblockt. Ísak Jóhannesson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
52'
Ball pariert. Robi Saarma (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kevor Palumets mit einem langen Ball.
50'
Ball abgeblockt. Victor Pálsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hördur Magnússon.
49'
Stefán Thórdarson (Island) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Robi Saarma (Estland).
47'
Foul von Andri Gudjohnsen (Island).
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47'
Märten Kuusk (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Orri Óskarsson (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Märten Kuusk (Estland).
46'
Vorbeigeschossen. Mattias Männilaan (Estland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rasmus Peetson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Estland und Island ist 0:0.
46'
Foul von Andri Gudjohnsen (Island).
46'
Erko Tõugjas (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Hördur Magnússon (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Mattias Männilaan (Estland).
43'
Foul von Hákon Haraldsson (Island).
43'
Kevor Palumets (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Vorbeigeschossen. Patrik Kristal (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
42'
Ball pariert. Rasmus Peetson (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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37'
Vorbeigeschossen. Robi Saarma (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Markus Poom mit einem langen Ball nach einem Konter.
35'
Ball abgeblockt. Hördur Magnússon (Island) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke.
34'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Maksim Paskotsi.
33'
Vorbeigeschossen. Mattias Männilaan (Estland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Markus Poom mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke Estland. Die Ecke wurde verursacht von Hördur Magnússon.
30'
Foul von Hördur Magnússon (Island).
30'
Mattias Männilaan (Estland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Andri Gudjohnsen (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Kevor Palumets (Estland).
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rasmus Peetson (Estland).
25'
Daníel Grétarsson (Island) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Foul von Daníel Grétarsson (Island).
25'
Rasmus Peetson (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Abseits Estland. Joseph Saliste spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Robi Saarma im Abseits.
19'
Vorbeigeschossen. Markus Poom (Estland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Patrik Kristal.
18'
Vorbeigeschossen. Robi Saarma (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joseph Saliste mit einer Flanke.
17'
Foul von Hördur Magnússon (Island).
17'
Mattias Männilaan (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke Estland. Die Ecke wurde verursacht von Hördur Magnússon.
15'
Vorbeigeschossen. Maksim Paskotsi (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kevor Palumets.
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15'
Ball abgeblockt. Mikael Anderson (Island) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Vorbeigeschossen. Andri Gudjohnsen (Island) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
14'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Joseph Saliste.
12'
Vorbeigeschossen. Victor Pálsson (Island) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Maksim Paskotsi.
11'
Foul von Maksim Paskotsi (Estland).
11'
Mikael Anderson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Ball abgeblockt. Markus Poom (Estland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ecke Estland. Die Ecke wurde verursacht von Hákon Valdimarsson.
9'
Ball pariert. Rasmus Peetson (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrik Kristal mit einer Flanke.
8'
Vorbeigeschossen. Mikael Anderson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ísak Jóhannesson nach einem Konter.
6'
Hákon Haraldsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Märten Kuusk (Estland).
1'
Foul von Mikael Anderson (Island).
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1'
Märten Kuusk (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Estland und Island.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.