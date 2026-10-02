Färöer-Inseln

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Färöer und Slowakei ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Färöer und Slowakei ist 1:1.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
89'
Foul von Ondrej Duda (Slowakei).
89'
Hanus Sørensen (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball abgeblockt. Tomás Suslov (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Martin Agnarsson.
Werbung
86'
Ball pariert. Ivan Schranz (Slowakei) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Strelec mit einer Flanke.
85'
Vorbeigeschossen. Tomás Suslov (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dávid Hancko.
84'
Ivan Schranz (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Martin Agnarsson (Färöer).
84'
Wechsel Färöer. Jørgen Nielsen kommt für Jóannes Bjartalíd.
82'
Wechsel Slowakei. Dávid Hancko kommt für Martin Valjent.
80'
Ball pariert. Tomás Suslov (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stanislav Lobotka.
Werbung
73'
Vorbeigeschossen. Áki Samuelsen (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hanus Sørensen mit einer Flanke.
70'
Wechsel Slowakei. David Strelec kommt für Róbert Bozeník.
70'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Odmar Færø.
69'
Andrias Edmundsson (Färöer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Róbert Bozeník (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Andrias Edmundsson (Färöer).
68'
Ball abgeblockt. Lukás Haraslín (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Mesík.
Werbung
68'
Ondrej Duda (Slowakei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Jóannes Bjartalíd (Färöer).
66'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Färöer und Slowakei ist 1:1. Adrian Justinussen (Färöer) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
65'
Géza Turi (Färöer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Tomás Suslov (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Géza Turi (Färöer).
63'
Wechsel Slowakei. Ondrej Duda kommt für Tomás Rigo.
Werbung
63'
Wechsel Slowakei. Ivan Schranz kommt für Dávid Duris.
62'
Ball abgeblockt. Áki Samuelsen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Géza Turi.
62'
Vorbeigeschossen. Andrias Edmundsson (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Odmar Færø mit einer Flanke.
60'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Greif (Slowakei).
59'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Géza Turi (Färöer).
Werbung
59'
Ball pariert. Hanus Sørensen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Andrias Edmundsson.
58'
Ball pariert. Áki Samuelsen (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andrias Edmundsson.
57'
Ball pariert. Jóannes Bjartalíd (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrias Edmundsson.
56'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Martin Valjent.
55'
Wechsel Färöer. Áki Samuelsen kommt für Poul Kallsberg.
55'
Wechsel Färöer. Adrian Justinussen kommt für Petur Knudsen.
50'
Ball abgeblockt. Dávid Duris (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomás Suslov mit einer Flanke.
Werbung
50'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Gunnar Vatnhamar.
49'
Stanislav Lobotka (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Petur Knudsen (Färöer).
45'
Wechsel Slowakei. Lukás Haraslín kommt für Leo Sauer.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Färöer und Slowakei ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Andrias Edmundsson (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Odmar Færø mit einem langen Ball.
Werbung
43'
Foul von Milan Skriniar (Slowakei).
43'
Poul Kallsberg (Färöer) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Róbert Bozeník (Slowakei).
43'
Martin Agnarsson (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Jóannes Danielsen (Färöer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Leo Sauer (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Jóannes Danielsen (Färöer).
Werbung
39'
Foul von Róbert Bozeník (Slowakei).
39'
Andrias Edmundsson (Färöer) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
0 : 1
Pech für Färöer - Eigentor von Gunnar Vatnhamar! Der Spielstand zwischen Färöer und Slowakei ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
37'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Gunnar Vatnhamar.
37'
Ball abgeblockt. Tomás Rigo (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leo Sauer.
32'
Abseits Slowakei. Milan Skriniar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Róbert Bozeník im Abseits.
32'
Vorbeigeschossen. Petur Knudsen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Géza Turi.
Werbung
31'
Abseits Färöer. Géza Turi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petur Knudsen im Abseits.
28'
Abseits Slowakei. Tomás Rigo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Róbert Bozeník im Abseits.
28'
Stanislav Lobotka (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Petur Knudsen (Färöer).
27'
Tomás Suslov (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Jóannes Bjartalíd (Färöer).
26'
Vorbeigeschossen. Milan Skriniar (Slowakei) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Rigo mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
25'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Gunnar Vatnhamar.
25'
Ball abgeblockt. Ivan Mesík (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Jóannes Danielsen.
24'
Vorbeigeschossen. Róbert Bozeník (Slowakei) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Martin Valjent mit einer Flanke.
23'
Abseits Färöer. Mattias Lamhauge spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petur Knudsen im Abseits.
20'
Ball pariert. Andrias Edmundsson (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gunnar Vatnhamar.
20'
Ball abgeblockt. Gunnar Vatnhamar (Färöer) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jóannes Bjartalíd mit einer Flanke.
Werbung
19'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Suslov.
19'
Ball abgeblockt. Jóannes Bjartalíd (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Vorbeigeschossen. Róbert Bozeník (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Milan Skriniar nach einer Ecke.
17'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Jóannes Bjartalíd.
16'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Odmar Færø.
15'
Foul von Róbert Bozeník (Slowakei).
15'
Gunnar Vatnhamar (Färöer) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
14'
Vorbeigeschossen. Denis Vavro (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tomás Rigo.
13'
Vorbeigeschossen. Poul Kallsberg (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hanus Sørensen mit einem langen Ball.
12'
Ball pariert. Petur Knudsen (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Hanus Sørensen.
12'
Ball abgeblockt. Hanus Sørensen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petur Knudsen.
11'
Ball pariert. Ivan Mesík (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten.
11'
Vorbeigeschossen. Milan Skriniar (Slowakei) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Rigo mit einer Flanke nach einer Ecke.
10'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Andrias Edmundsson.
Werbung
10'
Róbert Bozeník (Slowakei) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Jóannes Bjartalíd (Färöer).
8'
Foul von Róbert Bozeník (Slowakei).
8'
Odmar Færø (Färöer) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Tomás Rigo (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Leo Sauer.
4'
Milan Skriniar (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Gunnar Vatnhamar (Färöer).
Werbung
3'
Abseits Slowakei. Tomás Rigo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denis Vavro im Abseits.
3'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Gunnar Vatnhamar.
2'
Ivan Mesík (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Petur Knudsen (Färöer).
1'
Foul von Ivan Mesík (Slowakei).
1'
Jóannes Danielsen (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Färöer und Slowakei.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.