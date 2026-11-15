Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 7:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 7:2.
92'
Santeri Väänänen (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Alessandro Golinucci (San Marino).
91'
Onni Valakari (Finnland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Enea Della Balda (San Marino).
91'
Daniel Håkans (Finnland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Enea Della Balda (San Marino).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke San Marino. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Mahuta.
89'
Santeri Väänänen (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Alessandro Tosi (San Marino).
88'
Vorbeigeschossen. Daniel Håkans (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oliver Antman.
88'
Ball pariert. Ryan Mahuta (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Roman Eremenko mit einem langen Ball.
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86'
Ecke Finnland. Die Ecke wurde verursacht von Edoardo Colombo.
86'
Ball pariert. Oliver Antman (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Roman Eremenko.
85'
Ball pariert. Daniel Håkans (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Joel Pohjanpalo.
83'
Vorbeigeschossen. Nicola Nanni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andrea Contadini nach einem Konter.
83'
Onni Valakari (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Alessandro Tosi (San Marino).
83'
Wechsel San Marino. Andrea Contadini kommt für Nicolas Giacopetti.
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82'
Foul von Santeri Väänänen (Finnland).
82'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Finnland. Oliver Antman kommt für Adrian Svanbäck.
78'
7 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 7:2. Adrian Svanbäck (Finnland) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Roman Eremenko.
76'
6 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 6:2. Nicola Nanni (San Marino) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Nicolas Giacopetti nach einem Konter.
72'
Foul von Fredrik Jensen (Finnland).
72'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Ball abgeblockt. Nicola Nanni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Wechsel San Marino. Alessandro Golinucci kommt für Lorenzo Capicchioni.
70'
6 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 6:1. Daniel Håkans (Finnland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Santeri Väänänen.
69'
Ecke Finnland. Die Ecke wurde verursacht von Edoardo Colombo.
69'
Ball pariert. Onni Valakari (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Roman Eremenko.
66'
Vorbeigeschossen. Roman Eremenko (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daniel Håkans.
65'
Vorbeigeschossen. Joel Pohjanpalo (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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64'
Vorbeigeschossen. Roman Eremenko (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adrian Svanbäck.
62'
Robert Ivanov (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Lorenzo Lazzari (San Marino).
61'
Wechsel San Marino. Samuel Pancotti kommt für Samuele Zannoni.
61'
Wechsel San Marino. Tommaso Benvenuti kommt für Marco Pasolini.
60'
Ryan Mahuta (Finnland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Ryan Mahuta (Finnland).
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60'
Marco Pasolini (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
56'
Wechsel Finnland. Daniel Håkans kommt für Naatan Skyttä aufgrund einer Verletzung.
56'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Naatan Skyttä (Finnland).
54'
Alessandro Tosi (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Naatan Skyttä (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Foul von Alessandro Tosi (San Marino).
53'
Foul von Santeri Väänänen (Finnland).
53'
Enea Della Balda (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Santeri Väänänen (Finnland).
52'
Lorenzo Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Onni Valakari (Finnland).
51'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Robert Ivanov (Finnland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Robert Ivanov (Finnland).
47'
Nicolas Giacopetti (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Finnland. Roman Eremenko kommt für Leo Walta.
45'
Wechsel Finnland. Ryan Mahuta kommt für Topi Keskinen.
45'
Wechsel Finnland. Fredrik Jensen kommt für Ville Koski.
45'
Wechsel San Marino. Enea Della Balda kommt für Cristian Meloni.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 5:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 5:1. Joel Pohjanpalo (Finnland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Leo Walta mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
42'
Naatan Skyttä (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Alessandro Tosi (San Marino).
41'
Foul von Santeri Väänänen (Finnland).
41'
Nicolas Giacopetti (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Ecke Finnland. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Giacopetti.
39'
Ecke Finnland. Die Ecke wurde verursacht von Marco Pasolini.
39'
Ball abgeblockt. Naatan Skyttä (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Pohjanpalo.
37'
Abseits San Marino. Edoardo Colombo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lorenzo Lazzari im Abseits.
36'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 4:1. Joel Pohjanpalo (Finnland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte nach einer Standardsituation.
35'
Cristian Meloni (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Juho Lähteenmäki (Finnland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Cristian Meloni (San Marino).
33'
Foul von Joel Pohjanpalo (Finnland).
33'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Marco Pasolini (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Ville Koski (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Marco Pasolini (San Marino).
31'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Lazzari (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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28'
Foul von Santeri Väänänen (Finnland).
28'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Robert Ivanov (Finnland).
28'
Giacomo Benvenuti (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Finnland. Die Ecke wurde verursacht von Marco Pasolini.
26'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 3:1. Nicola Nanni (San Marino) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
22'
VAR Entscheidung: Elfmeter San Marino.
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22'
Santeri Väänänen verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
22'
Elfmeter für San Marino. Lorenzo Lazzari wurde im Strafraum gefoult.
20'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 3:0. Adrian Svanbäck (Finnland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Joel Pohjanpalo mit einem Steilpass.
17'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 2:0. Leo Walta (Finnland) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben links.
15'
Leo Walta (Finnland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Giacomo Benvenuti (San Marino).
14'
Foul von Topi Keskinen (Finnland).
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14'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Lorenzo Lazzari (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
Santeri Väänänen (Finnland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Lorenzo Lazzari (San Marino).
10'
Vorbeigeschossen. Joel Pohjanpalo (Finnland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Naatan Skyttä.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Finnland und San Marino ist 1:0. Adrian Svanbäck (Finnland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Onni Valakari mit einem Steilpass.
7'
Ball abgeblockt. Topi Keskinen (Finnland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joel Pohjanpalo.
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6'
Juho Lähteenmäki (Finnland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Cristian Meloni (San Marino).
5'
Foul von Ville Koski (Finnland).
5'
Nicola Nanni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Onni Valakari (Finnland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Lorenzo Lazzari (San Marino).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Finnland und San Marino.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.