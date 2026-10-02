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Ticker | Frankreich - Italien | UEFA Nations League 2026/2027

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FRA – ITA 0:0*

Publiziert 02. Oktober 2026, 20:53

Tolle Stimmung: Wer gewinnt den Nations-League-Klassiker?

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Los geht im Prinzenpark!

Heimdebüt für Zidane

Für Zidane ist es das erste Heimspiel als Frankreich-Trainer. Und das ausgerechnet gegen jene Nation, gegen die er mit seinem Kopfstoss im WM-Finale 2006 seine Karriere als Spieler beendet hatte.

Italien machte Fehlstart wieder gut

Verpasste WM und Fehlstart in die Nations League. Bei den Italienern wurde nach der Startniederlage gegen die Belgier bereits wieder Alarm geschlagen. Doch die Squadra Azzurra antwortete mit einer 4:1 Machtdemonstration auswärts gegen die Türkei.

Der Winterthurer und Ex-Nati-Juwel Alessandro Romano bekommt heute eine Pause und ist nicht im Aufgebot, nachdem er gegen die Belgier von sein Debüt von Beginn an feiern durfte und gegen die Türkei eingewechselt wurde.
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Frankreich bisher makellos

Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus an der WM der Franzosen, für die nur der WM-Titel gut genug ist, starten Les Bleus mit zwei Siegen in die Nations League. Aber beide waren sie knapp. Sowohl gegen die Türkei zum Auftakt als auch gegen Belgien am Montag gab es einen engen 1:0 Sieg. Gegen die Belgier brauchte es einen schönen Sololauf von Michael Olisé, um die Partie zum Schluss noch siegreich zu gestalten.

Dafür erhält er vom neuen französischen Nationalcoach und Legende Zidane wieder einen Platz in der Startelf. Gleich auf sechs Positionen verändert der ehemalige Mittelfeldstratege von Real Madrid und Juventus sein Team. Mbappé fehlt auch heute, nachdem er im ersten Spiel gegen die Türkei wegen Schmerzen ausgewechselt wurde und sicherheitshalber aus der Nationalmannschaft abgereist ist.

Die Tabelle

uefa.com

Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Nations-League-Duell zwischen Frankreich und Italien. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.

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