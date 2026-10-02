Frankreich bisher makellos

Nach dem enttäuschenden Halbfinal-Aus an der WM der Franzosen, für die nur der WM-Titel gut genug ist, starten Les Bleus mit zwei Siegen in die Nations League. Aber beide waren sie knapp. Sowohl gegen die Türkei zum Auftakt als auch gegen Belgien am Montag gab es einen engen 1:0 Sieg. Gegen die Belgier brauchte es einen schönen Sololauf von Michael Olisé, um die Partie zum Schluss noch siegreich zu gestalten.



Dafür erhält er vom neuen französischen Nationalcoach und Legende Zidane wieder einen Platz in der Startelf. Gleich auf sechs Positionen verändert der ehemalige Mittelfeldstratege von Real Madrid und Juventus sein Team. Mbappé fehlt auch heute, nachdem er im ersten Spiel gegen die Türkei wegen Schmerzen ausgewechselt wurde und sicherheitshalber aus der Nationalmannschaft abgereist ist.