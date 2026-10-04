Florian Wirtz erzielt das vermeintliche 1:0 gegen Griechenland. IMAGO/Ball Raw Images

Die Szene des Spiels

Die Deutschen drücken. Und drücken. Zwischenzeitlich lautet die Torschussstatistik 14:1 für Deutschland. In der 32. Minute ist es schliesslich so weit: Deutschland gelingt der vermeintliche Führungstreffer. Doch der Treffer von Jonathan Burkardt wird aufgrund eines Handspiels von Tom Bischof im Mittelfeld vom VAR einkassiert. Statt Erlösung heisst es Ernüchterung.

Die Schlüsselfigur

Vor allem in der ersten Halbzeit ist Deutschland über weite Strecken besser als Griechenland. Die beste geht allerdings auf das Konto der Griechen. Goalie Jonas Urbig muss nach einer Minute den Mega-Reflex auspacken, damit das Klopp-Team ohne Gegentor weiterspielen kann.

Jonas Urbig steht zum zweiten Mal im Tor der Deutschen. Wieder zeigt der Bayern-Goalie eine gute Leistung. IMAGO/Kirchner-Media

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit sind die Deutschen klar besser. Auch im zweiten Durchgang hat das Team von Jürgen Klopp deutlich mehr Ballbesitz, kann sich allerdings keine Grosschancen mehr herausspielen. Die Griechen lassen – vor allem im zweiten Durchgang – immer wieder ihre Spielfreude aufblitzen. Vor dem Tor sind beide Mannschaften allerdings zu zaghaft.

Die Tore

Fehlanzeige

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Zurück in den Clubfussball. Am Wochenende steht wieder der Liga-Alltag auf dem Programm.