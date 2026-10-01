Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:2.
93'
Ball pariert. Gjivai Zechiël (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noa Lang mit einer Flanke.
Werbung
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:2. Tijjani Reijnders (Niederlande) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
89'
Ball abgeblockt. Gjivai Zechiël (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noa Lang mit einer Flanke.
88'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
Werbung
88'
Ball pariert. Joshua Zirkzee (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Noa Lang mit einer Flanke.
85'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Kostas Tsimikas.
84'
Vorbeigeschossen. Joey Veerman (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
83'
Wechsel Griechenland. Giannis Michailidis kommt für Konstantinos Karetsas.
83'
Wechsel Griechenland. Tasos Douvikas kommt für Thanasis Androutsos.
83'
Vorbeigeschossen. Denzel Dumfries (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
78'
Wechsel Niederlande. Gjivai Zechiël kommt für Jurriën Timber.
Werbung
77'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Christos Zafeiris (Griechenland).
76'
Manolis Saliakas (Griechenland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Jurriën Timber.
73'
Abseits Niederlande. Virgil van Dijk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denzel Dumfries im Abseits.
73'
Vorbeigeschossen. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Kostas Tsimikas.
Werbung
72'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
71'
Wechsel Griechenland. Christos Zafeiris kommt für Vangelis Pavlidis.
71'
Wechsel Griechenland. Andrews Tetteh kommt für Fotis Ioannidis.
70'
Wechsel Niederlande. Joshua Zirkzee kommt für Mexx Meerdink.
69'
Abseits Griechenland. Konstantinos Tzolakis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kostas Tsimikas im Abseits.
67'
Konstantinos Tzolakis (Griechenland) sieht eine Gelbe Karte.
66'
VAR Entscheidung: Kein Tor Griechenland 2-1 Niederlande.
Werbung
65'
Abseits Niederlande. Mexx Meerdink spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denzel Dumfries im Abseits.
65'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Denzel Dumfries (Niederlande) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
65'
Ball abgeblockt. Mexx Meerdink (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Ball abgeblockt. Noa Lang (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tijjani Reijnders.
63'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Griechenland) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Joey Veerman.
60'
Micky van de Ven (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
60'
Foul von Konstantinos Karetsas (Griechenland).
59'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:1. Virgil van Dijk (Niederlande) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Thanasis Androutsos.
59'
Ball abgeblockt. Ryan Gravenberch (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Mavropanos.
56'
Ball abgeblockt. Crysencio Summerville (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tijjani Reijnders.
54'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
54'
Foul von Giorgos Masouras (Griechenland).
53'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Masouras.
53'
Ball abgeblockt. Joey Veerman (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Tijjani Reijnders (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Vangelis Pavlidis (Griechenland).
49'
Abseits Niederlande. Virgil van Dijk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denzel Dumfries im Abseits.
47'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
47'
Foul von Thanasis Androutsos (Griechenland).
45'
Wechsel Niederlande. Ryan Gravenberch kommt für Quinten Timber.
45'
Wechsel Niederlande. Tijjani Reijnders kommt für Guus Til.
45'
Wechsel Niederlande. Noa Lang kommt für Ruben van Bommel.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:0.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 2:0. Giorgos Masouras (Griechenland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Fotis Ioannidis.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
40'
Ball abgeblockt. Ruben van Bommel (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Guus Til.
39'
Abseits Niederlande. Joey Veerman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mexx Meerdink im Abseits.
38'
Ball pariert. Konstantinos Mavropanos (Griechenland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einer Flanke.
37'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
37'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kostas Tsimikas.
37'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen (Niederlande).
Werbung
34'
Foul von Quinten Timber (Niederlande).
34'
Vangelis Pavlidis (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Jurriën Timber (Niederlande).
32'
Fotis Ioannidis (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Quinten Timber (Niederlande).
30'
Fotis Ioannidis (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Mexx Meerdink (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
30'
Foul von Panagiotis Retsos (Griechenland).
26'
Foul von Ruben van Bommel (Niederlande).
26'
Konstantinos Karetsas (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
25'
Thanasis Androutsos (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Griechenland und Niederlande ist 1:0. Fotis Ioannidis (Griechenland) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Giorgos Masouras mit dem Kopf.
22'
Foul von Jurriën Timber (Niederlande).
Werbung
22'
Fotis Ioannidis (Griechenland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Ruben van Bommel (Niederlande).
20'
Manolis Saliakas (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Wechsel Griechenland. Giorgos Masouras kommt für Christos Tzolis aufgrund einer Verletzung.
18'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Dimitrios Kourbelis.
17'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Jurriën Timber.
17'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christos Tzolis (Griechenland).
15'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Quinten Timber.
15'
Ball abgeblockt. Kostas Tsimikas (Griechenland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ball abgeblockt. Thanasis Androutsos (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christos Tzolis.
13'
Abseits Griechenland. Christos Tzolis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vangelis Pavlidis im Abseits.
12'
Vorbeigeschossen. Crysencio Summerville (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman.
10'
Ball pariert. Crysencio Summerville (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mexx Meerdink.
Werbung
8'
Vorbeigeschossen. Jurriën Timber (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Manolis Saliakas.
7'
Ball abgeblockt. Guus Til (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Crysencio Summerville.
6'
Vorbeigeschossen. Manolis Saliakas (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
2'
Abseits Griechenland. Kostas Tsimikas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fotis Ioannidis im Abseits.
1'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Jurriën Timber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Griechenland und Niederlande.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.