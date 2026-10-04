Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Israel ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Israel ist 1:1.
92'
Yarin Levi (Israel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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92'
Troy Parrott (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Yarin Levi (Israel).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Yarden Shua (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
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90'
Vorbeigeschossen. Jason Knight (Irland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joel Bagan mit einer Flanke.
88'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Jimmy Dunne.
87'
Foul von Jake O'Brien (Irland).
87'
Roy Revivo (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Liam Scales (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
84'
Wechsel Irland. Joel Bagan kommt für Ryan Manning.
84'
Wechsel Irland. Bosun Lawal kommt für Conor Coventry.
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83'
Abseits Israel. Roy Revivo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yarden Shua im Abseits.
80'
Foul von Jason Knight (Irland).
80'
Roy Revivo (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Oscar Gloukh (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yarden Shua mit einem langen Ball.
79'
Oscar Gloukh (Israel) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Yarin Levi mit dem Kopf.
78'
Wechsel Israel. Yarden Shua kommt für Dor Peretz.
78'
Wechsel Israel. Eli Dasa kommt für Ilay Feingold.
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77'
Foul von Rocco Vata (Irland).
77'
Manor Solomon (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball abgeblockt. Ryan Manning (Irland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chiedozie Ogbene.
76'
Chiedozie Ogbene (Irland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Roy Revivo (Israel).
75'
Ball abgeblockt. Jake O'Brien (Irland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Manning mit einer Flanke.
74'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von Assaf Tzur.
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74'
Ball pariert. Chiedozie Ogbene (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Troy Parrott mit dem Kopf.
72'
Omri Gandelman (Israel) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Oscar Gloukh.
72'
Wechsel Israel. Manor Solomon kommt für Liel Abada.
69'
Wechsel Irland. Rocco Vata kommt für Adam Idah.
69'
Wechsel Irland. Chiedozie Ogbene kommt für Jack Moylan.
68'
Vorbeigeschossen. Ryan Manning (Irland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Conor Coventry mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
68'
Ball abgeblockt. Ryan Manning (Irland) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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67'
Jack Moylan (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Eliel Peretz (Israel).
67'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von Idan Nachmias.
64'
Foul von Jimmy Dunne (Irland).
64'
Dor Peretz (Israel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Adam Idah (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jack Moylan.
61'
Abseits Israel. Ilay Feingold spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Liel Abada im Abseits.
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59'
Jason Knight (Irland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Roy Revivo (Israel).
58'
Wechsel Israel. Omri Gandelman kommt für Dor Turgeman.
58'
Wechsel Israel. Yarin Levi kommt für Ethane Azoulay.
57'
Vorbeigeschossen. Ethane Azoulay (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Eliel Peretz.
54'
Ball pariert. Liel Abada (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
53'
Foul von Adam Idah (Irland).
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53'
Liel Abada (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Adam Idah (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Ball abgeblockt. Troy Parrott (Irland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Moylan mit einer Flanke.
50'
Ball abgeblockt. Adam Idah (Irland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Moylan.
48'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von Ilay Feingold.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Israel ist 1:1. Dor Peretz (Israel) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
47'
Vorbeigeschossen. Oscar Gloukh (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Eliel Peretz.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Israel ist 1:0.
46'
Foul von Jason Knight (Irland).
46'
Roy Revivo (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Jimmy Dunne (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Roy Revivo (Israel).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Liam Scales (Irland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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44'
Foul von Liam Scales (Irland).
44'
Liel Abada (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Jayson Molumby (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Eliel Peretz (Israel).
41'
Troy Parrott (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nikita Stoinov (Israel).
39'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Israel ist 1:0. Troy Parrott (Irland) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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38'
Dor Peretz (Israel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
VAR Entscheidung: Elfmeter Irland.
36'
Elfmeter für Irland. Jimmy Dunne wurde im Strafraum gefoult.
36'
Dor Peretz verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
36'
Ball pariert. Troy Parrott (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ryan Manning.
35'
Jayson Molumby (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Eliel Peretz (Israel).
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35'
Abseits Irland. Conor Coventry spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Moylan im Abseits.
33'
Jayson Molumby (Irland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Dor Turgeman (Israel).
29'
Foul von Liam Scales (Irland).
29'
Liel Abada (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Idan Nachmias (Israel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Adam Idah (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Idan Nachmias (Israel).
28'
Jason Knight (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Oscar Gloukh (Israel).
24'
Jayson Molumby (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ethane Azoulay (Israel).
22'
Ryan Manning (Irland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Eliel Peretz (Israel).
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22'
Vorbeigeschossen. Jayson Molumby (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jack Moylan.
19'
Foul von Ryan Manning (Irland).
19'
Liel Abada (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Ryan Manning (Irland).
18'
Dor Peretz (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Eliel Peretz (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
17'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Caoimhín Kelleher.
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17'
Vorbeigeschossen. Liel Abada (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nikita Stoinov mit dem Kopf.
15'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Manning.
14'
Foul von Conor Coventry (Irland).
14'
Eliel Peretz (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Handspiel von Troy Parrott (Irland).
6'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jack Moylan.
6'
Ball pariert. Adam Idah (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ryan Manning.
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5'
Jayson Molumby (Irland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Liel Abada (Israel).
4'
Foul von Jason Knight (Irland).
4'
Roy Revivo (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Irland und Israel.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.