Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:2.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:2.
92'
Vorbeigeschossen. Ryan Manning (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chiedozie Ogbene mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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92'
Foul von Sasa Kalajdzic (Österreich).
92'
Jayson Molumby (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Finn Azaz (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chiedozie Ogbene nach einem Konter.
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89'
Vorbeigeschossen. Alexander Prass (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic mit dem Kopf.
86'
Wechsel Irland. Thomas Cannon kommt für Jack Moylan.
86'
Ball abgeblockt. Stefan Posch (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball abgeblockt. Alexander Prass (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic mit dem Kopf.
85'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Conor Coventry.
85'
Max Wöber (Österreich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Max Wöber (Österreich).
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84'
Jayson Molumby (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Sasa Kalajdzic (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von John Egan (Irland).
82'
Ryan Manning (Irland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Patrick Wimmer (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Ryan Manning (Irland).
81'
Vorbeigeschossen. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic mit dem Kopf.
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79'
Ball pariert. Dara O'Shea (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
77'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:2. Michael Gregoritsch (Österreich) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss unten links.
75'
Alexander Prass (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von John Egan (Irland).
75'
Wechsel Irland. Chiedozie Ogbene kommt für Troy Parrott.
75'
Wechsel Irland. Jake O'Brien kommt für James Abankwah.
72'
VAR Entscheidung: Tor Irland 2-1 Österreich (Alexander Prass).
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71'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:1. Alexander Prass (Österreich) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Patrick Wimmer.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
70'
Ball pariert. Konrad Laimer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
68'
Patrick Wimmer (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Dara O'Shea (Irland).
68'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von Max Wöber.
67'
Wechsel Österreich. Alexander Prass kommt für Romano Schmid.
67'
Foul von Patrick Wimmer (Österreich).
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67'
Jack Moylan (Irland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Patrick Wimmer (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Liam Kitching (Irland).
63'
Abseits Österreich. Max Wöber spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Phillipp Mwene im Abseits.
63'
Wechsel Irland. Jayson Molumby kommt für Adam Idah.
63'
Wechsel Irland. Liam Kitching kommt für Liam Scales.
62'
Philipp Lienhart (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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62'
Foul von Adam Idah (Irland).
60'
James Abankwah (Irland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Romano Schmid (Österreich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von James Abankwah (Irland).
59'
Ball pariert. Stefan Posch (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konrad Laimer.
58'
Konrad Laimer (Österreich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Conor Coventry (Irland).
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56'
Foul von Patrick Wimmer (Österreich).
56'
Liam Scales (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Handspiel von Conor Coventry (Irland).
53'
Foul von Max Wöber (Österreich).
53'
Jack Moylan (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Xaver Schlager (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Finn Azaz (Irland).
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49'
Phillipp Mwene (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Jack Moylan (Irland).
47'
Foul von Sasa Kalajdzic (Österreich).
47'
Finn Azaz (Irland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Romano Schmid (Österreich).
47'
James Abankwah (Irland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Österreich. Michael Gregoritsch kommt für Carney Chukwuemeka.
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45'
Wechsel Österreich. Konrad Laimer kommt für Nicolas Seiwald.
45'
Wechsel Österreich. Max Wöber kommt für David Affengruber.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:0.
48'
Foul von David Affengruber (Österreich).
48'
Troy Parrott (Irland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 2:0. Troy Parrott (Irland) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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43'
Nicolas Seiwald verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
43'
Elfmeter für Irland. Ryan Manning wurde im Strafraum gefoult.
42'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von Phillipp Mwene.
41'
Foul von Phillipp Mwene (Österreich).
41'
Jack Moylan (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Liam Scales.
40'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Caoimhín Kelleher.
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40'
Ball pariert. Patrick Wimmer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic.
39'
Vorbeigeschossen. Troy Parrott (Irland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ryan Manning mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
38'
Foul von Xaver Schlager (Österreich).
38'
Finn Azaz (Irland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Patrick Wimmer (Österreich).
37'
Ryan Manning (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Handspiel von Romano Schmid (Österreich).
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36'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen (Österreich).
35'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Liam Scales.
35'
Ball abgeblockt. Patrick Wimmer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Foul von Romano Schmid (Österreich).
33'
Finn Azaz (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Stefan Posch (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid mit einer Flanke.
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31'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Liam Scales.
31'
Ball pariert. Patrick Wimmer (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
29'
Vorbeigeschossen. Romano Schmid (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Stefan Posch.
27'
Ecke Irland. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
25'
Vorbeigeschossen. Nicolas Seiwald (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic.
25'
Xaver Schlager (Österreich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Jack Moylan (Irland).
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23'
Carney Chukwuemeka (Österreich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Conor Coventry (Irland).
22'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen (Österreich).
16'
Foul von Carney Chukwuemeka (Österreich).
16'
James Abankwah (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Romano Schmid (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Carney Chukwuemeka.
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12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Irland und Österreich ist 1:0. Troy Parrott (Irland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Adam Idah mit dem Kopf.
10'
Liam Scales (Irland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Sasa Kalajdzic (Österreich).
7'
Ball abgeblockt. Ryan Manning (Irland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Finn Azaz.
5'
James Abankwah (Irland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Nicolas Seiwald (Österreich).
3'
Foul von Jack Moylan (Irland).
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3'
Romano Schmid (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Adam Idah (Irland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ryan Manning mit einer Flanke.
3'
Ball abgeblockt. Conor Coventry (Irland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Troy Parrott.
2'
Vorbeigeschossen. Sasa Kalajdzic (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Romano Schmid nach einem Konter.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Irland und Österreich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.