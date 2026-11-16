Tor! Der Spielstand zwischen Island und Luxemburg ist 1:0. Brynjólfur Willumsson (Island) trifft per Kopf aus kürzester Distanz.
25'
Ball pariert. Orri Óskarsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hákon Haraldsson.
24'
Abseits Island. Victor Pálsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikael Ellertsson im Abseits.
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21'
Ball pariert. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
17'
Foul von Mathias Olesen (Luxemburg).
17'
Andri Gudjohnsen (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Tomás Cruz (Luxemburg).
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15'
Ísak Jóhannesson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Hjörtur Hermannsson (Island).
13'
Vincent Thill (Luxemburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Hjörtur Hermannsson (Island).
12'
Jayson Videira (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
9'
Ball pariert. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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8'
Brynjólfur Willumsson (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Enes Mahmutovic (Luxemburg).
8'
Vorbeigeschossen. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
8'
Ball abgeblockt. Brynjólfur Willumsson (Island) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball pariert. Mikael Ellertsson (Island) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
6'
Daníel Grétarsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Jayson Videira (Luxemburg).
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5'
Foul von Orri Óskarsson (Island).
5'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball pariert. Brynjólfur Willumsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Orri Óskarsson mit einer Flanke.
2'
Foul von Enes Mahmutovic (Luxemburg).
2'
Mikael Ellertsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Jayson Videira (Luxemburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Hjörtur Hermannsson (Island).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Island und Luxemburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.