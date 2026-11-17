Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Israel und Österreich ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Israel und Österreich ist 1:1.
95'
Ball abgeblockt. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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95'
Michael Svoboda (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Dor Turgeman (Israel).
95'
Ball abgeblockt. Nicolas Seiwald (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
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92'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Sascha Horvath.
92'
Foul von Stefan Posch (Österreich).
92'
Roy Revivo (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Sascha Horvath (Österreich).
91'
Guy Mizrahi (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ball abgeblockt. Sasa Kalajdzic (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke.
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87'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Roy Revivo.
87'
Wechsel Österreich. Yanik Spalt kommt für Konrad Laimer.
83'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
82'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Christoph Baumgartner.
77'
Wechsel Israel. Yarden Shua kommt für Eli Dasa.
77'
Wechsel Israel. Gabi Kanichowsky kommt für Dor Peretz.
75'
Ball abgeblockt. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christoph Baumgartner mit dem Kopf.
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72'
Foul von David Affengruber (Österreich).
72'
Dor Turgeman (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Sasa Kalajdzic (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei.
66'
VAR Entscheidung: Kein Tor Israel 1-1 Österreich.
66'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Michael Svoboda (Österreich) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
66'
Abseits Österreich. Christoph Baumgartner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michael Svoboda im Abseits.
66'
Ball abgeblockt. Christoph Baumgartner (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sascha Horvath.
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66'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
63'
Wechsel Israel. Dor Turgeman kommt für Manor Solomon.
63'
Wechsel Israel. Omri Gandelman kommt für Ethane Azoulay.
63'
Wechsel Österreich. Christoph Baumgartner kommt für Raul Florucz.
62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Israel und Österreich ist 1:1. Sasa Kalajdzic (Österreich) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
62'
Ball pariert. Konrad Laimer (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
60'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Peretz.
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60'
Ball pariert. Raul Florucz (Österreich) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stefan Posch mit einer Flanke.
59'
Foul von Michael Svoboda (Österreich).
59'
Dor Peretz (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Sascha Horvath (Österreich).
58'
Manor Solomon (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Handspiel von Michael Svoboda (Österreich).
55'
Foul von Konrad Laimer (Österreich).
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55'
Manor Solomon (Israel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Wechsel Israel. Roy Revivo kommt für Idan Toklomati aufgrund einer Verletzung.
52'
Vorbeigeschossen. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic mit dem Kopf.
51'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Idan Toklomati (Israel).
47'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Eli Dasa.
47'
Ball abgeblockt. Konrad Laimer (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
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45'
Wechsel Österreich. Michael Svoboda kommt für Felix Bacher.
45'
Wechsel Österreich. Stefan Posch kommt für Phillipp Mwene.
45'
Wechsel Österreich. Michael Gregoritsch kommt für Luca Weinhandl.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Israel und Österreich ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Niv Yehoshua (Israel).
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39'
Ball pariert. Junior Adamu (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nicolas Seiwald.
39'
Ball pariert. Sasa Kalajdzic (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Raul Florucz.
38'
Vorbeigeschossen. Junior Adamu (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolas Seiwald mit einer Flanke.
36'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Israel und Österreich ist 1:0. Dor Peretz (Israel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Eli Dasa mit einer Flanke nach einem Konter.
34'
Vorbeigeschossen. David Affengruber (Österreich) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sascha Horvath mit einer Flanke nach einer Ecke.
34'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Peretz.
34'
Ball pariert. Raul Florucz (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic.
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33'
Ball pariert. Oscar Gloukh (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Eli Dasa mit einem langen Ball.
32'
Foul von Raul Florucz (Österreich).
32'
Dor Peretz (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Israel. Die Ecke wurde verursacht von Felix Bacher.
27'
Foul von Felix Bacher (Österreich).
27'
Idan Toklomati (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Vorbeigeschossen. Junior Adamu (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Raul Florucz.
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22'
Foul von Konrad Laimer (Österreich).
22'
Manor Solomon (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Raul Florucz (Österreich).
16'
Manor Solomon (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Ethane Azoulay (Israel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
13'
Vorbeigeschossen. Luca Weinhandl (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
13'
Vorbeigeschossen. Luca Weinhandl (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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12'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Ethane Azoulay.
11'
Sasa Kalajdzic (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Niv Yehoshua (Israel).
9'
Handspiel von Dor Peretz (Israel).
8'
Junior Adamu (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ethane Azoulay (Israel).
7'
Vorbeigeschossen. David Affengruber (Österreich) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raul Florucz mit einer Flanke nach einer Ecke.
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7'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Stoinov.
6'
Vorbeigeschossen. Nicolas Seiwald (Österreich) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Raul Florucz mit einer Flanke nach einer Ecke.
5'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Guy Mizrahi.
3'
Foul von Nicolas Seiwald (Österreich).
3'
Dor Peretz (Israel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen (Österreich).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Israel und Österreich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.