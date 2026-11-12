Francesco Pio Esposito schiesst sich in der Nations League gegen Frankreich in den Mittelpunkt. IMAGO/LaPresse

Die Szene des Spiels

Mit der ersten Chance gleichen die Italiener das Spiel in der 26. Minute aus. Francesco Pio Esposito, Stürmer von Inter Mailand, steht nach einem fein vorgetragenen Angriff im Sechzehner richtig und schiesst zum 1:1 ein. Fortan wirken die Italiener galliger und bissiger in der Vorwärtsbewegung. Selbst ein vergebener Elfmeter in der 60. Minute durch Ex-FCB-Spieler Sebastiano Esposito hindert das Heimteam nicht daran, das Spiel noch zu drehen und schliesslich 3:1 zu gewinnen.

Die Schlüsselfigur

21 Jahre jung ist Francesco Pio Esposito. Bei Inter geht sein Stern aktuell immer mehr auf. Auch in der Nationalelf läuft der Stürmer den anderen den Rang ab. Nachdem sein Bruder in der 60. Minute das 2:1 vom Elfmeterpunkt vergibt, macht es Pio Esposito in der 75. Minute besser und trifft per Penalty zum 3:1. In der Nachspielzeit verlässt er unter grossem Applaus den Rasen.

Für Zinedine Zidane ist es die erste Pleite als Frankreich-Coach. IMAGO/IPA Sport

Das Tribünengezwitscher

Herrscht im Lager der Franzosen bereits Unstimmigkeit? Französischen Medienberichten zufolge soll das Verhältnis zwischen Zinédine Zidane und Kylian Mbappé einige Risse haben, weil der Real-Spieler sich von Ex-Trainer Didier Deschamps, bei dem er als absoluter Key-Player galt, einen anderen Umgang gewöhnt ist.

Die Tore

10’ | 0:1 | Gianluigi Donnarumma patzt im Aufbauspiel. Michael Olise fängt den Ball ab, lässt Bastoni stehen und schiesst zum 1:0 ein.

26’ | 1:1 | Pio Esposito steht nach einer Hereingabe von links im Strafraum goldrichtig und trifft zum 1:1.

63’ | 2:1 | Wieder ein Angriff über die linke Seite der Italiener. Wieder ist der Ball drin: Frattesi trifft nach einem Pass in den Rücken der Abwehr zum 2:1.

75’ | 3:1 | Zweiter Penalty für die Italiener, dieses Mal ist er drin. Nachdem Sebastiano Esposito in der 60. Minute noch vergeben hatte, macht es Pio Esposito besser und trifft zur Entscheidung.

Stimmen zum Spiel

Adrien Rabiot

«Wir haben in einigen Situationen Fehler gemacht, aber wir haben trotzdem eine gute Partie abgeliefert. Sie waren im zweiten Durchgang einfach bissiger und dafür möchte ich ihnen gratulieren.»

Giorgio Scalvini

«Die Franzosen sind vorne sehr stark, sie sind schnell und technisch versiert. Der Anfang war schwierig, aber wir waren kompakt und haben uns gegenseitig unterstützt, um durchzuhalten.»

Nicolò Cambiaghi

«Dieser Abend muss uns als Ansporn für die Zukunft dienen, denn wir sind eine Mannschaft, die nie aufgibt, und wir müssen so weitermachen.»

Roberto Mancini

«Das ist es, was den Fussball so schön macht. Der Weg ist noch lang, wir müssen arbeiten, die Jungs wollen sich rehabilitieren und Schritt für Schritt werden wir ein gutes Ergebnis erreichen.»

Pio Esposito

«Beim Elfmeter hatte ich auch eine zusätzliche Verantwortung, ich wollte das Versäumnis meines Bruders wiedergutmachen. Als ich sah, dass er den Elfmeter verschossen hat, war ich sehr enttäuscht und ich spürte, dass ich ihn wiedergutmachen musste.»

(Rai Sport)

So geht's weiter

Italien kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Belgien den Gruppensieg klarmachen. Die Franzosen treffen am gleichen Tag auf die Türkei.