Italien schlägt die Türkei ein zweites Mal in der Nations League. Getty Images

Die Szene des Spiels

Zur Pause lag die Türkei mit 0:1 gegen Italien hinten. Hiess: Es musste eine Reaktion folgen. Diese kam – in der 61. Minute vollendete Aral Simsir einen toll vorgetragenen Angriff zum Ausgleich. Doch die Freude der Gäste hielt nicht lange. Nur drei Minuten später stieg Riccardo Calafiori am höchsten und nickte sehenswert zum 2:1 für Italien ein. Kurz vor Schluss sollte gar noch der dritte italienische Treffer fallen.

Die Schlüsselfigur

Roberto Mancini bewies den richtigen Riecher. Der Trainer der Squadra Azzurra brachte Riccardo Calafiori und Pio Esposito in der 56. Minute. Beide Italiener trafen und sicherten ihrer Mannschaft damit den Sieg.

Die bessere Mannschaft

In der ersten Halbzeit bekamen die Fans in Bologna bis auf das eine Tor rein gar nichts geboten. Weder bei Italien noch bei den Türken war konkreter Offensivdrang zu spüren. Stattdessen prägten viele Fehler auf beiden Seiten die Partie, die sich bis dahin hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Die Führung für Italien war (sehr) grosszügig betrachtet verdient – auch wenn die Gastgeber etwas weniger Ballbesitz verzeichneten.

Die erste Halbzeit war flop – die zweite dafür top. AFP

Die zweiten 45 Minuten waren um ein Vielfaches spannender. Die Türkei drückte nach dem Pausentee auf den Ausgleich, dieser fiel in der 61. Minute. Nur 180 Sekunden später war die italienische Führung aber wiederhergestellt. Die Partie schien wie wiederbelebt im Vergleich zum ersten Durchgang. Die Türken spielten weiter munter mit und versuchten erneut zurückzuschlagen. Doch Pio Esposito machte nach einer Vorlage von Italien-Schweizer Alessandro Romano kurz vor Schluss alles klar.

Das Tribünengezwitscher

Die Türkei trat in Bologna nicht mit der Top-Elf an. Die Stars Arda Güler, Kenan Yildiz und Hakan Calhanoglu fehlten allesamt. Güler war gelbgesperrt, Yildiz und Calhanoglu mussten verletzungsbedingt passen. Dass das Team in Rot deutlich geschwächt war, spürte man deutlich. Nach vorne fehlte die Durchschlagskraft über weite Strecken.

Die Gäste kamen zwischenzeitlich zum Ausgleich. AFP

Die Tore

26’ I 1:0 I Gianluca Scamacca trifft aus elf Metern per Dropkick zur Führung für Italien.

61’ I 1:1 I Aral Simsir gleicht die Partie mit einem flachen Schuss ins Netz wieder aus.

64’ I 2:1 I Riccardo Calafiori köpft den Ball gekonnt in die lange Ecke zur erneuten Führung.

87’ I 3:1 I Pio Esposito hält den Fuss hin und macht den Deckel drauf.

So gehts weiter

Der Fussball kehrt am Wochenende zurück zum Liga-Alltag. Jedoch nicht sehr lange. Am 12. November steht Italien das nächste Mal in der Nations League im Einsatz – Frankreich ist zu Gast. Die Türkei spielt zeitgleich gegen Belgien.