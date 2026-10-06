Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 2:2.
94'
Vorbeigeschossen. Artur Shushenachev (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Vorogovskiy mit einer Flanke.
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93'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Islambek Kuat.
93'
Ball abgeblockt. Mattias Hellisdal (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jóannes Bjartalíd.
91'
Foul von Alibek Kasym (Kasachstan).
91'
Géza Turi (Färöer) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
90'
Mattias Hellisdal (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Vorbeigeschossen. Jóannes Danielsen (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
89'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Ismail Bekbolat.
89'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Elkhan Astanov.
88'
Ball pariert. Artur Shushenachev (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Maksim Samorodov mit einer Flanke.
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87'
Ball abgeblockt. Nuraly Alip (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maksim Samorodov.
87'
Wechsel Kasachstan. Elkhan Astanov kommt für Bauyrzhan Islamkhan.
85'
Sergey Maliy (Kasachstan) sieht die Rote Karte.
85'
Foul von Sergey Maliy (Kasachstan).
85'
Mattias Hellisdal (Färöer) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
84'
Jóannes Danielsen (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Wechsel Färöer. Poul Kallsberg kommt für Áki Samuelsen.
82'
Wechsel Färöer. Mattias Hellisdal kommt für Hanus Sørensen.
81'
Vorbeigeschossen. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alibek Kasym.
80'
Sergey Maliy (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Jóannes Bjartalíd (Färöer).
79'
Vorbeigeschossen. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan.
78'
Foul von Alibek Kasym (Kasachstan).
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78'
Jóannes Bjartalíd (Färöer) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 2:2. Nuraly Alip (Kasachstan) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Maksim Samorodov mit einer Flanke.
74'
Vorbeigeschossen. Artur Shushenachev (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alibek Kasym mit einer Flanke.
73'
Wechsel Kasachstan. Ismail Bekbolat kommt für Georgy Zhukov.
73'
Wechsel Kasachstan. Zhasulan Amir kommt für Nauryzbek Zhagorov.
72'
Vorbeigeschossen. Yan Vorogovskiy (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maksim Samorodov mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Odmar Færø.
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71'
Ball pariert. Georgy Zhukov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nuraly Alip.
70'
Ball abgeblockt. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan.
70'
Ball abgeblockt. Georgy Zhukov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yan Vorogovskiy.
69'
Wechsel Färöer. Viljormur Davidsen kommt für Petur Knudsen.
68'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 1:2. Sergey Maliy (Kasachstan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
66'
Ball abgeblockt. Georgy Zhukov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan.
65'
Gelb-Rote Karte für Martin Agnarsson (Färöer) für überhartes Einsteigen.
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64'
Maksim Samorodov (Kasachstan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Martin Agnarsson (Färöer).
63'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 0:2. Géza Turi (Färöer) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts.
62'
Vorbeigeschossen. Yan Vorogovskiy (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Mattias Lamhauge.
60'
Abseits Kasachstan. Nauryzbek Zhagorov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maksim Samorodov im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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57'
Vorbeigeschossen. Nuraly Alip (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
56'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Jóannes Bjartalíd.
55'
Vorbeigeschossen. Petur Knudsen (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
53'
Maksim Samorodov (Kasachstan) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
53'
Wechsel Färöer. Samuel Chukwudi kommt für Heini Vatnsdal.
52'
Heini Vatnsdal (Färöer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Martin Agnarsson (Färöer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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52'
Maksim Samorodov (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Martin Agnarsson (Färöer).
51'
Vorbeigeschossen. Áki Samuelsen (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jóannes Danielsen.
50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jóannes Bjartalíd (Färöer).
48'
Vorbeigeschossen. Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nauryzbek Zhagorov.
48'
Ball abgeblockt. Petur Knudsen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Agnarsson.
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47'
Ball pariert. Petur Knudsen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
46'
Vorbeigeschossen. Islambek Kuat (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan.
45'
Wechsel Kasachstan. Artur Shushenachev kommt für Ramazan Karimov.
45'
Wechsel Kasachstan. Yan Vorogovskiy kommt für Stanislav Basmanov.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 0:1.
49'
Vorbeigeschossen. Georgy Zhukov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
48'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Martin Agnarsson.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan.
44'
Georgy Zhukov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Géza Turi (Färöer).
43'
Vorbeigeschossen. Jóannes Bjartalíd (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
41'
Ball abgeblockt. Georgy Zhukov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nauryzbek Zhagorov.
39'
Das Spiel läuft wieder.
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38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Géza Turi (Färöer).
38'
Maksim Samorodov (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
38'
Géza Turi (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Gunnar Vatnhamar (Färöer) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Temirlan Anarbekov.
36'
Ball pariert. Petur Knudsen (Färöer) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hanus Sørensen mit einem Steilpass.
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31'
Martin Agnarsson (Färöer) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Sechzehner,. Vorbereitet von Hanus Sørensen.
30'
Abseits Kasachstan. Alibek Kasym spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Islambek Kuat im Abseits.
28'
Islambek Kuat (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Petur Knudsen (Färöer).
27'
Georgy Zhukov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Géza Turi (Färöer).
26'
Vorbeigeschossen. Jóannes Danielsen (Färöer) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hanus Sørensen mit einem Steilpass.
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25'
Ball abgeblockt. Gunnar Vatnhamar (Färöer) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Áki Samuelsen mit einer Flanke.
24'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Alibek Kasym.
22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Färöer ist 0:1. Petur Knudsen (Färöer) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Jóannes Bjartalíd mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Nuraly Alip.
21'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Stanislav Basmanov.
21'
Vorbeigeschossen. Heini Vatnsdal (Färöer) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jóannes Bjartalíd mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke Färöer. Die Ecke wurde verursacht von Ramazan Karimov.
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18'
Abseits Kasachstan. Islambek Kuat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stanislav Basmanov im Abseits.
17'
Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Odmar Færø (Färöer).
17'
Sergey Maliy (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Petur Knudsen (Färöer).
16'
Vorbeigeschossen. Islambek Kuat (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ramazan Karimov.
16'
Vorbeigeschossen. Ramazan Karimov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nuraly Alip mit dem Kopf.
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15'
Ramazan Karimov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Heini Vatnsdal (Färöer).
14'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
14'
Martin Agnarsson (Färöer) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Áki Samuelsen (Färöer).
3'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Áki Samuelsen.
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2'
Abseits Färöer. Odmar Færø spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Áki Samuelsen im Abseits.
1'
Gunnar Vatnhamar (Färöer) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Alibek Kasym (Kasachstan).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kasachstan und Färöer.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.