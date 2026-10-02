Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 1:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 1:2.
92'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss von links aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei.
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91'
Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Petru Popescu (Moldawien).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Yan Vorogovskiy (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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88'
Foul von Yan Vorogovskiy (Kasachstan).
88'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Ovidiu David.
88'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Mihail Gherasimencov.
87'
Nauryzbek Zhagorov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Victor Stîna (Moldawien).
86'
Foul von Sergey Maliy (Kasachstan).
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86'
Dumitru Celeadnic (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel Moldawien. Daniel Dumbravanu kommt für Vadim Rata aufgrund einer Verletzung.
86'
Wechsel Moldawien. Ovidiu David kommt für Ioan-Calin Revenco.
85'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
83'
Ball abgeblockt. Dinmukhamed Karaman (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Ball abgeblockt. Nuraly Alip (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einer Flanke.
83'
Sergey Maliy (Kasachstan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Vadim Rata (Moldawien).
82'
Vorbeigeschossen. Nauryzbek Zhagorov (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einer Flanke.
81'
Vorbeigeschossen. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
80'
Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
80'
Foul von Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan).
80'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Handspiel von Yan Vorogovskiy (Kasachstan).
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78'
Vorbeigeschossen. Victor Stîna (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mihail Gherasimencov nach einem Konter.
75'
Wechsel Moldawien. Mihail Stefan kommt für Oleg Reabciuk.
75'
Vorbeigeschossen. Erkin Tapalov (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yan Vorogovskiy mit einer Flanke.
74'
Wechsel Kasachstan. Sergey Maliy kommt für Temirlan Erlanov.
71'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Vladislav Baboglo.
71'
Ball abgeblockt. Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Foul von Dinmukhamed Karaman (Kasachstan).
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68'
Nichita Motpan (Moldawien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Kasachstan. Nauryzbek Zhagorov kommt für Aleksandr Mrynskiy.
66'
Artur Shushenachev (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Vladislav Baboglo (Moldawien).
64'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 1:2. Nuraly Alip (Kasachstan) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
63'
Aleksandr Mrynskiy (Kasachstan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Oleg Reabciuk (Moldawien).
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62'
Foul von Erkin Tapalov (Kasachstan).
62'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball pariert. Petru Popescu (Moldawien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ioan-Calin Revenco mit einer Flanke.
60'
Foul von Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan).
60'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Kasachstan. Artur Shushenachev kommt für Ramazan Karimov.
59'
Wechsel Moldawien. Victor Stîna kommt für Nicky Clescenco.
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59'
Abseits Moldawien. Dumitru Celeadnic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petru Popescu im Abseits.
56'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Iurie Iovu.
56'
Ball abgeblockt. Yan Vorogovskiy (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Azamat Tuyakbayev.
55'
Ball abgeblockt. Dinmukhamed Karaman (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Azamat Tuyakbayev.
54'
Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Vadim Rata (Moldawien).
53'
Vorbeigeschossen. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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52'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Vadim Rata.
52'
Ball abgeblockt. Bauyrzhan Islamkhan (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dinmukhamed Karaman.
52'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Oleg Reabciuk.
50'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 0:2. Petru Popescu (Moldawien) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Sergiu Perciun mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Mrynskiy.
48'
Foul von Aleksandr Mrynskiy (Kasachstan).
48'
Oleg Reabciuk (Moldawien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Petru Popescu.
46'
Erkin Tapalov (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nicky Clescenco (Moldawien).
45'
Wechsel Kasachstan. Azamat Tuyakbayev kommt für Elkhan Astanov.
45'
Wechsel Kasachstan. Erkin Tapalov kommt für Ramazan Orazov.
45'
Wechsel Moldawien. Nichita Motpan kommt für Vladimir Fratea.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 0:1.
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47'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kasachstan und Moldawien ist 0:1. Nicky Clescenco (Moldawien) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten links.
44'
Vorbeigeschossen. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dinmukhamed Karaman mit dem Kopf nach einer Ecke.
43'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Oleg Reabciuk.
41'
Ball pariert. Ramazan Orazov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elkhan Astanov.
37'
Ball pariert. Vladimir Fratea (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Foul von Nuraly Alip (Kasachstan).
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35'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sergiu Perciun.
34'
Vorbeigeschossen. Yan Vorogovskiy (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
32'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sergiu Perciun mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Nuraly Alip.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan).
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28'
Vorbeigeschossen. Yan Vorogovskiy (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ramazan Orazov nach einer Ecke.
28'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Oleg Reabciuk.
28'
Ball abgeblockt. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einem langen Ball.
27'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Dumitru Celeadnic.
27'
Vorbeigeschossen. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Nuraly Alip.
24'
Ramazan Orazov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Vadim Rata (Moldawien).
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23'
Vorbeigeschossen. Temirlan Erlanov (Kasachstan) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bauyrzhan Islamkhan mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Mihail Gherasimencov.
22'
Vorbeigeschossen. Dinmukhamed Karaman (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
21'
Ball pariert. Nicky Clescenco (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ioan-Calin Revenco.
19'
Vorbeigeschossen. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicky Clescenco nach einer Ecke.
19'
Vorbeigeschossen. Ioan-Calin Revenco (Moldawien) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sergiu Perciun mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Mrynskiy.
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16'
Ball pariert. Ioan-Calin Revenco (Moldawien) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sergiu Perciun mit einer Flanke.
16'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Aleksandr Zarutskiy.
16'
Ball pariert. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vladislav Baboglo.
13'
Vorbeigeschossen. Nicky Clescenco (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Petru Popescu nach einem Konter.
10'
Foul von Yan Vorogovskiy (Kasachstan).
10'
Vladimir Fratea (Moldawien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Elkhan Astanov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramazan Karimov.
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7'
Elkhan Astanov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Oleg Reabciuk (Moldawien).
4'
Foul von Sergiu Perciun (Moldawien).
4'
Ramazan Orazov (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kasachstan und Moldawien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.