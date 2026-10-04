Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Österreich ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Österreich ist 1:1.
94'
Foul von Konrad Laimer (Österreich).
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94'
Fisnik Asllani (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Kevin Danso (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marco Grüll mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
92'
Lumbardh Dellova (Kosovo) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Sasa Kalajdzic (Österreich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Lumbardh Dellova (Kosovo).
92'
Vorbeigeschossen. Ermal Krasniqi (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fisnik Asllani.
91'
Xaver Schlager (Österreich).
91'
Leon Avdullahu (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Österreich. Xaver Schlager spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christoph Lang im Abseits.
88'
Wechsel Kosovo. Meriton Korenica kommt für Milot Rashica aufgrund einer Verletzung.
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88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Milot Rashica (Kosovo).
86'
Abseits Österreich. Sasa Kalajdzic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christoph Lang im Abseits.
85'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Kosovo und Österreich ist 1:1. Christoph Lang (Österreich) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sasa Kalajdzic mit dem Kopf.
83'
Ball abgeblockt. Christoph Lang (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Stefan Posch (Österreich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Vesel Demaku (Kosovo).
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81'
Wechsel Kosovo. Vesel Demaku kommt für Veldin Hodza.
81'
Wechsel Kosovo. Ermal Krasniqi kommt für Edon Zhegrova.
80'
Foul von Kevin Danso (Österreich).
80'
Fisnik Asllani (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Sasa Kalajdzic (Österreich).
79'
Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Österreich. Max Wöber kommt für Nicolas Seiwald.
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76'
Handspiel von Konrad Laimer (Österreich).
75'
Vorbeigeschossen. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
73'
Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Schlager.
73'
Ball pariert. Veldin Hodza (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
73'
Milot Rashica (Kosovo) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Veldin Hodza nach einem Konter.
70'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Kosovo und Österreich ist 1:0. Fisnik Asllani (Kosovo) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Edon Zhegrova.
69'
Foul von Xaver Schlager (Österreich).
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69'
Edon Zhegrova (Kosovo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Xaver Schlager (Österreich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Fisnik Asllani (Kosovo).
67'
Foul von Felix Bacher (Österreich).
67'
Milot Rashica (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Kosovo. Milot Rashica kommt für Baton Zabërgja.
67'
Wechsel Kosovo. Fisnik Asllani kommt für Vedat Muriqi.
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66'
Foul von Xaver Schlager (Österreich).
66'
Vedat Muriqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Österreich. Marco Grüll kommt für Patrick Wimmer.
62'
Wechsel Österreich. Christoph Lang kommt für Alexander Prass.
62'
Wechsel Österreich. Sasa Kalajdzic kommt für Romano Schmid.
60'
Foul von Michael Gregoritsch (Österreich).
60'
Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Ball pariert. Konrad Laimer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Prass.
56'
Ball pariert. Veldin Hodza (Kosovo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einer Flanke.
55'
Foul von Romano Schmid (Österreich).
55'
Leon Avdullahu (Kosovo) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Schlager.
54'
Ball pariert. Edon Zhegrova (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
51'
Abseits Kosovo. Lumbardh Dellova spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Veldin Hodza im Abseits.
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51'
Ball pariert. Lumbardh Dellova (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
51'
Ball abgeblockt. Edon Zhegrova (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baton Zabërgja mit einer Flanke.
50'
Abseits Österreich. Konrad Laimer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Prass im Abseits.
47'
Foul von Patrick Wimmer (Österreich).
47'
Dion Gallapeni (Kosovo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Handspiel von Vedat Muriqi (Kosovo).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Kosovo und Österreich ist 0:0.
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47'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Xaver Schlager mit einer Flanke.
46'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Ilir Krasniqi.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Baton Zabërgja (Kosovo).
40'
Vorbeigeschossen. Nicolas Seiwald (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
36'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Lumbardh Dellova.
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36'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ball abgeblockt. Stefan Posch (Österreich) versucht es per Kopf links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xaver Schlager mit einer Flanke.
31'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Ilir Krasniqi.
28'
Ecke Kosovo. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
25'
Vorbeigeschossen. Alexander Prass (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Patrick Wimmer mit dem Kopf.
22'
Ball abgeblockt. Mërgim Vojvoda (Kosovo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Avdullahu.
21'
Foul von Felix Bacher (Österreich).
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21'
Baton Zabërgja (Kosovo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits Österreich. Xaver Schlager spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michael Gregoritsch im Abseits.
19'
Vorbeigeschossen. Xaver Schlager (Österreich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid.
18'
Ball abgeblockt. Patrick Wimmer (Österreich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michael Gregoritsch.
15'
Romano Schmid (Österreich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Veldin Hodza (Kosovo).
14'
Foul von Kevin Danso (Österreich).
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14'
Ilir Krasniqi (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Leon Avdullahu.
10'
Foul von Romano Schmid (Österreich).
10'
Baton Zabërgja (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke Österreich. Die Ecke wurde verursacht von Amir Saipi.
10'
Ball pariert. Michael Gregoritsch (Österreich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Stefan Posch mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Veldin Hodza (Kosovo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dion Gallapeni.
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8'
Foul von Patrick Wimmer (Österreich).
8'
Baton Zabërgja (Kosovo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Veldin Hodza (Kosovo).
7'
Xaver Schlager (Österreich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Kosovo und Österreich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.