Spanien dreht die Partie gegen Kroatien in Überzahl. IMAGO/Pixsell

In der Tabelle der Gruppe A3 bleibt England erster Verfolger des makellosen Tabellenführers Spanien, der mit einem 2:1 in Kroatien eine beeindruckende Serie ausbaute: Der Welt- und Europameister hat seit mittlerweile 42 Spielen nicht mehr verloren.

Mikel Merino glich zunächst in der 61. Minute den Führungstreffer des früheren Bundesliga-Profis Ivan Perišić (17.) aus, der in der Schlussphase auch noch mit Gelb-Rot vom Platz musste (80.). Die Überzahl nutzte erneut Merino, der zwei Minuten vor dem regulären Ende aus der Drehung sehenswert verwandelte und den Spielverlauf bei tapfer kämpfenden Kroaten damit auf den Kopf stellte.

Kane holt Shiltons Rekord ein

Stürmerstar Harry Kane hat England mit zwei Toren und einer Vorlage in der Nations League zum dritten Sieg geführt und sich zum Rekord-Nationalspieler aufgeschwungen. Der 33-Jährige vom FC Bayern München stand beim 3:0 im Londoner Wembley Stadion zum 125. Mal für die Three Lions auf dem Rasen und zog 36 Jahre nach Peter Shiltons letztem Auftritt mit dem legendären Torhüter gleich.

Harry Kane hat den Rekord für die meisten Länderspiele für England eingestellt. IMAGO/Crystal Pix

Kane, der schon beim 7:0 über Kroatien am Samstag doppelt getroffen hatte, war vor dem Tschechien-Spiel mit 89 Toren im Nationaltrikot bereits der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des Weltmeisters von 1966. Den Rekord, den er 2023 Wayne Rooney abnahm, baute er mit seinen Toren zum 2:0 (40. Minute) und 3:0 (57.) weiter aus. Auch am Führungstreffer, einem Eigentor von Hoffenheims Vladimir Coufal, war Englands Kapitän direkt beteiligt. Seine Flanke in den Strafraum grätschte Coufal ohne Not in den eigenen Kasten.