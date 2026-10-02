Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 1:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 1:2.
94'
Foul von Aleksa Latkovic (Montenegro).
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94'
Dennis Cirkin (Lettland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Aleksa Latkovic (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte.
94'
Foul von Aleksa Latkovic (Montenegro).
94'
Deniss Melniks (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Vorbeigeschossen. Dennis Cirkin (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Markuss Strods (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Marko Perovic.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Balsa Popovic (Montenegro).
86'
Ball abgeblockt. Andrejs Ciganiks (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis mit einer Flanke.
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82'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 1:2. Markuss Strods (Lettland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Kristers Cudars nach einer Ecke.
82'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Igor Vujacic.
81'
Vorbeigeschossen. Markuss Strods (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
80'
Ball abgeblockt. Markuss Strods (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukass Vapne.
79'
Vorbeigeschossen. Vladislavs Gutkovskis (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Eduards Daskevics.
78'
Wechsel Lettland. Markuss Strods kommt für Danila Patijcuks aufgrund einer Verletzung.
78'
Wechsel Lettland. Kristers Cudars kommt für Dmitrijs Zelenkovs.
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78'
Wechsel Montenegro. Dusan Vukovic kommt für Stevan Jovetic.
77'
Vorbeigeschossen. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleksa Latkovic.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Danila Patijcuks (Lettland).
73'
Ball abgeblockt. Milos Brnovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
71'
Ball pariert. Marko Perovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stefan Loncar mit einem langen Ball.
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69'
Vorbeigeschossen. Viktor Djukanovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vasilije Adzic mit einem Steilpass nach einem Konter.
68'
Wechsel Montenegro. Aleksa Latkovic kommt für Nikola Krstovic.
65'
Vasilije Adzic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Danila Patijcuks (Lettland).
65'
Wechsel Lettland. Vladislavs Gutkovskis kommt für Roberts Uldrikis.
65'
Wechsel Lettland. Eduards Daskevics kommt für Antonijs Cernomordijs.
64'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marko Perovic mit einer Flanke.
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61'
Wechsel Montenegro. Milos Brnovic kommt für Milutin Osmajic.
61'
Wechsel Montenegro. Viktor Djukanovic kommt für Marko Jankovic.
60'
Wechsel Montenegro. Marko Perovic kommt für Risto Radunovic.
60'
Foul von Dennis Cirkin (Lettland).
60'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Stevan Jovetic (Montenegro) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
58'
Foul von Antonijs Cernomordijs (Lettland).
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58'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Raivis Jurkovskis (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Risto Radunovic (Montenegro).
56'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 0:2. Vasilije Adzic (Montenegro) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben links.
53'
Roberts Uldrikis (Lettland) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
53'
Ball abgeblockt. Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Foul von Roberts Uldrikis (Lettland).
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52'
Marko Vesovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Lukass Vapne (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Vasilije Adzic (Montenegro).
50'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
49'
Foul von Danila Patijcuks (Lettland).
49'
Risto Radunovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Slobodan Rubezic.
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46'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Marko Vesovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Risto Radunovic.
42'
Roberts Uldrikis (Lettland) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
40'
Milutin Osmajic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Roberts Uldrikis (Lettland).
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39'
Antonijs Cernomordijs (Lettland) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
38'
Handspiel von Antonijs Cernomordijs (Lettland).
38'
Ball abgeblockt. Danila Patijcuks (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukass Vapne.
34'
Abseits Montenegro. Stevan Jovetic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milutin Osmajic im Abseits.
33'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Dmitrijs Zelenkovs (Lettland).
31'
Vorbeigeschossen. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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31'
Ball pariert. Marko Vesovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
30'
Foul von Lukass Vapne (Lettland).
30'
Stefan Loncar (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Wechsel Lettland. Raivis Jurkovskis kommt für Roberts Savalnieks aufgrund einer Verletzung.
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Roberts Savalnieks (Lettland).
22'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Vasilije Adzic mit einem langen Ball nach einem Konter.
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21'
Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Vasilije Adzic (Montenegro).
20'
Ball abgeblockt. Andrejs Ciganiks (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Risto Radunovic.
17'
Vorbeigeschossen. Lukass Vapne (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks.
16'
Foul von Vasilije Adzic (Montenegro).
16'
Danila Patijcuks (Lettland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Vorbeigeschossen. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
15'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marko Vesovic mit einer Flanke.
12'
Foul von Deniss Melniks (Lettland).
12'
Stevan Jovetic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Dennis Cirkin (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks.
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lettland und Montenegro ist 0:1. Vasilije Adzic (Montenegro) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Risto Radunovic mit einer Flanke.
1'
Oskars Vientiess (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Milutin Osmajic (Montenegro).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lettland und Montenegro.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.