Ball pariert. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber gehalten.
43'
Emanuel Zünd (Liechtenstein) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Emanuel Zünd (Liechtenstein).
40'
Vorbeigeschossen. Toral Bayramov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
39'
Mahir Emreli (Aserbaidschan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Jens Hofer (Liechtenstein).
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39'
Ball abgeblockt. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Qismat Aliyev.
36'
Vorbeigeschossen. Toral Bayramov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Rahil Mammadov.
29'
Vorbeigeschossen. Severin Schlegel (Liechtenstein) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
29'
Ecke Liechtenstein. Die Ecke wurde verursacht von Rahil Mammadov.
28'
Foul von Rahil Mammadov (Aserbaidschan).
28'
Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Liechtenstein und Aserbaidschan ist 0:1. Mahir Emreli (Aserbaidschan) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einer Ecke.
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26'
Ball pariert. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
26'
Ball pariert. Rahil Mammadov (Aserbaidschan) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Qismat Aliyev mit einer Flanke.
26'
Ecke Aserbaidschan. Die Ecke wurde verursacht von Jens Hofer.
24'
Abseits Liechtenstein. Alessio Hasler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fabio Luque-Notaro im Abseits.
24'
Abdulla Xaybulayev (Aserbaidschan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Marcel Büchel (Liechtenstein).
23'
Vorbeigeschossen. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksey Isayev.
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21'
Handspiel von Rahil Mammadov (Aserbaidschan).
20'
Ecke Aserbaidschan. Die Ecke wurde verursacht von Alessio Hasler.
17'
Ball abgeblockt. Rüfat Abbasov (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksey Isayev.
16'
Ball pariert. Toral Bayramov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rahman Dasdamirov.
14'
Foul von Mahir Emreli (Aserbaidschan).
14'
Jens Hofer (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball pariert. Aleksey Isayev (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Qismat Aliyev.
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10'
Foul von Rahil Mammadov (Aserbaidschan).
10'
Maximilian Göppel (Liechtenstein) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Rahil Mammadov (Aserbaidschan).
9'
Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Toral Bayramov (Aserbaidschan) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,.
6'
Ball abgeblockt. Rahil Mammadov (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Badavi Hüseynov.
4'
Ball pariert. Rahman Dasdamirov (Aserbaidschan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Aleksey Isayev.
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4'
Ball pariert. Mahir Emreli (Aserbaidschan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Toral Bayramov mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Liechtenstein und Aserbaidschan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.