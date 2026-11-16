Bruno Poitner (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Motiejus Burba (Litauen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gvidas Gineitis.
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28'
Abseits Litauen. Artemijus Tutyskinas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eligijus Jankauskas im Abseits.
26'
Foul von Motiejus Burba (Litauen).
26'
Maximilian Göppel (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Kipras Kazukolovas (Litauen).
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24'
Alessandro Lo Russo (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Domantas Sluta (Litauen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Foul von Domantas Sluta (Litauen).
21'
Bruno Poitner (Liechtenstein) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Wechsel Liechtenstein. Severin Schlegel kommt für Jens Hofer aufgrund einer Verletzung.
20'
Pijus Sirvys (Litauen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Bruno Poitner (Liechtenstein).
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19'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jens Hofer (Liechtenstein).
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Litauen und Liechtenstein ist 1:0. Eligijus Jankauskas (Litauen) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Artur Dolznikov.
16'
Manfredas Ruzgis (Litauen) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Artur Dolznikov mit einer Flanke.
15'
Vorbeigeschossen. Manfredas Ruzgis (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
13'
Foul von Gvidas Gineitis (Litauen).
13'
Emanuel Zünd (Liechtenstein) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Artemijus Tutyskinas (Litauen).
12'
Emanuel Zünd (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Livio Meier.
12'
Ball abgeblockt. Manfredas Ruzgis (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artur Dolznikov.
10'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Malin.
8'
Foul von Eligijus Jankauskas (Litauen).
8'
Jens Hofer (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Ball pariert. Manfredas Ruzgis (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Motiejus Burba mit einer Flanke.
6'
Foul von Motiejus Burba (Litauen).
6'
Maximilian Göppel (Liechtenstein) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke Litauen. Die Ecke wurde verursacht von Livio Meier.
3'
Vorbeigeschossen. Manfredas Ruzgis (Litauen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Eligijus Jankauskas.
2'
Abseits Litauen. Justas Lasickas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Manfredas Ruzgis im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Litauen und Liechtenstein.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.