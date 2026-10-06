Vladimir Nikolov (Bulgarien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Dirk Carlson (Luxemburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Dirk Carlson (Luxemburg).
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81'
Vladimir Nikolov (Bulgarien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Mathias Olesen (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vincent Thill.
80'
Foul von Timothé Rupil (Luxemburg).
80'
Stefan Velkov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Vorbeigeschossen. Omar Natami (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Hamza Kadamani.
78'
Wechsel Luxemburg. Sébastien Thill kommt für Eric Veiga.
78'
Eric Veiga (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Petko Panayotov (Bulgarien).
76'
Vorbeigeschossen. Vladimir Nikolov (Bulgarien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Martin Minchev mit einer Flanke.
73'
Foul von Vincent Thill (Luxemburg).
73'
Emil Tsenov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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71'
Ecke Bulgarien. Die Ecke wurde verursacht von Vahid Selimovic.
68'
Abseits Luxemburg. Florian Bohnert spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omar Natami im Abseits.
67'
Wechsel Luxemburg. Timothé Rupil kommt für Tomás Cruz.
66'
Wechsel Bulgarien. Vladimir Nikolov kommt für Atanas Iliev.
66'
Wechsel Bulgarien. Stanislav Ivanov kommt für Kristiyan Balov.
66'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Atanas Iliev (Bulgarien).
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64'
Vorbeigeschossen. Hamza Kadamani (Luxemburg) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vincent Thill mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke Luxemburg. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Naumov.
63'
Ball pariert. Tomás Cruz (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
63'
Ball abgeblockt. Omar Natami (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hamza Kadamani.
62'
Eric Veiga (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Atanas Iliev (Bulgarien).
61'
Vorbeigeschossen. Vahid Selimovic (Luxemburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Florian Bohnert mit einer Flanke nach einer Ecke.
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60'
Ecke Luxemburg. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Naumov.
60'
Ball pariert. Vincent Thill (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
60'
Ball pariert. Omar Natami (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vincent Thill.
59'
Foul von Dirk Carlson (Luxemburg).
59'
Atanas Iliev (Bulgarien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits Luxemburg. Mathias Olesen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aiman Dardari im Abseits.
55'
Ecke Luxemburg. Die Ecke wurde verursacht von Yoan Stoyanov.
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54'
Vorbeigeschossen. Atanas Iliev (Bulgarien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Martin Minchev mit einer Flanke.
51'
Yoan Stoyanov (Bulgarien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Aiman Dardari (Luxemburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Yoan Stoyanov (Bulgarien).
51'
Mathias Olesen (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Atanas Iliev (Bulgarien).
50'
Wechsel Bulgarien. Petko Panayotov kommt für Georgi Rusev.
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49'
Foul von Hamza Kadamani (Luxemburg).
49'
Georgi Rusev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Vahid Selimovic (Luxemburg).
48'
Kristiyan Balov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Aiman Dardari (Luxemburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Andrian Kraev (Bulgarien).
47'
Aiman Dardari (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Martin Minchev (Bulgarien).
45'
Wechsel Luxemburg. Mathias Olesen kommt für Enzo dos Santos.
45'
Wechsel Luxemburg. Aiman Dardari kommt für Jayson Videira.
45'
Wechsel Luxemburg. Tiago Pereira Cardoso kommt für Anthony Moris.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Luxemburg und Bulgarien ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Omar Natami (Luxemburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Eric Veiga mit einer Flanke.
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44'
Foul von Hamza Kadamani (Luxemburg).
44'
Martin Minchev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Jayson Videira (Luxemburg).
42'
Stefan Velkov (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Stefan Velkov (Bulgarien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Jayson Videira (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Stefan Velkov (Bulgarien).
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40'
Ball abgeblockt. Hristiyan Petrov (Bulgarien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Ecke Bulgarien. Die Ecke wurde verursacht von Eric Veiga.
36'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Georgi Rusev (Bulgarien).
34'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Luxemburg und Bulgarien ist 0:2. Atanas Iliev (Bulgarien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Georgi Rusev mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
34'
Foul von Vincent Thill (Luxemburg).
34'
Kristiyan Balov (Bulgarien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Vorbeigeschossen. Vahid Selimovic (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
31'
Georgi Rusev (Bulgarien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Florian Bohnert (Luxemburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Georgi Rusev (Bulgarien).
29'
Vorbeigeschossen. Andrian Kraev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Atanas Iliev.
29'
Vorbeigeschossen. Atanas Iliev (Bulgarien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
29'
Ball pariert. Georgi Rusev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
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28'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Atanas Iliev (Bulgarien).
26'
Foul von Enzo dos Santos (Luxemburg).
26'
Martin Minchev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball pariert. Vincent Thill (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Omar Natami.
24'
Ecke Luxemburg. Die Ecke wurde verursacht von Emil Tsenov.
21'
Abseits Bulgarien. Ilia Gruev spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Atanas Iliev im Abseits.
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21'
Ball pariert. Martin Minchev (Bulgarien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yoan Stoyanov mit einem langen Ball.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Luxemburg und Bulgarien ist 0:1. Kristiyan Balov (Bulgarien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Emil Tsenov.
17'
Ball pariert. Atanas Iliev (Bulgarien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georgi Rusev.
14'
Ecke Luxemburg. Die Ecke wurde verursacht von Emil Tsenov.
12'
Omar Natami (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Emil Tsenov (Bulgarien).
10'
Vorbeigeschossen. Andrian Kraev (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
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10'
Ecke Bulgarien. Die Ecke wurde verursacht von Eric Veiga.
9'
Foul von Dirk Carlson (Luxemburg).
9'
Atanas Iliev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Omar Natami (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
7'
Vorbeigeschossen. Vincent Thill (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Omar Natami.
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen (Bulgarien).
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5'
Vorbeigeschossen. Eric Veiga (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tomás Cruz.
3'
Ilia Gruev (Bulgarien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Vincent Thill (Luxemburg).
3'
Kristiyan Balov (Bulgarien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Florian Bohnert (Luxemburg).
2'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen (Bulgarien).
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2'
Vorbeigeschossen. Yoan Stoyanov (Bulgarien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Martin Minchev.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Luxemburg und Bulgarien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.