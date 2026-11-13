Tor! Der Spielstand zwischen Luxemburg und Estland ist 0:1. Maksim Paskotsi (Estland) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Rocco Shein.
36'
Vorbeigeschossen. Patrik Kristal (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rocco Shein.
32'
Vorbeigeschossen. Mattias Männilaan (Estland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rasmus Peetson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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31'
Rasmus Peetson (Estland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Vincent Thill (Luxemburg).
29'
Ball pariert. Mattias Männilaan (Estland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maksim Paskotsi mit einem Steilpass.
24'
Vorbeigeschossen. Mattias Käit (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rocco Shein.
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24'
Vorbeigeschossen. Mattias Männilaan (Estland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Michael Schjønning-Larsen mit einer Flanke.
18'
Ball pariert. Rocco Shein (Estland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Patrik Kristal.
16'
Mattias Männilaan (Estland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Mathias Olesen (Luxemburg).
15'
Abseits Luxemburg. Sébastien Thill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Laurent Jans im Abseits.
14'
Foul von Patrik Kristal (Estland).
14'
Vahid Selimovic (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Rasmus Peetson (Estland).
13'
Florian Bohnert (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke Estland. Die Ecke wurde verursacht von Tim Hall.
8'
Mattias Männilaan (Estland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Mathias Olesen (Luxemburg).
7'
Foul von Mathias Olesen (Luxemburg).
7'
Patrik Kristal (Estland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Ball abgeblockt. Hamza Kadamani (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Foul von Vahid Selimovic (Luxemburg).
4'
Patrik Kristal (Estland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Tomás Cruz (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
2'
Ball abgeblockt. Tomás Cruz (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aiman Dardari.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Luxemburg und Estland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.