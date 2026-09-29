Hákon Haraldsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Aiman Dardari (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Moris mit einem langen Ball.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Luxemburg und Island ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Leandro Barreiro (Luxemburg).
44'
Hákon Haraldsson (Island) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Marvin Martins (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Hákon Haraldsson (Island).
42'
Ball pariert. Vincent Thill (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Mathias Olesen mit einem langen Ball.
39'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Luxemburg und Island ist 0:2. Orri Óskarsson (Island) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Andri Gudjohnsen mit einem Steilpass nach einem Konter.
38'
Abseits Island. Hákon Haraldsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andri Gudjohnsen im Abseits.
36'
Abseits Island. Gylfi Sigurdsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Victor Pálsson im Abseits.
35'
Hákon Valdimarsson (Island) sieht eine Gelbe Karte.
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35'
Abseits Luxemburg. Marvin Martins spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aiman Dardari im Abseits.
31'
Vorbeigeschossen. Orri Óskarsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hákon Haraldsson mit einem langen Ball nach einem Konter.
31'
Vorbeigeschossen. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson.
30'
Abseits Luxemburg. Dirk Carlson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Leandro Barreiro im Abseits.
29'
Foul von Hákon Haraldsson (Island).
29'
Tomás Cruz (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Daníel Grétarsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Tomás Cruz (Luxemburg).
24'
Daníel Grétarsson (Island) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Aiman Dardari (Luxemburg).
24'
Foul von Orri Óskarsson (Island).
24'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Stefán Thórdarson (Island) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Aiman Dardari (Luxemburg).
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21'
Abseits Island. Victor Pálsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andri Gudjohnsen im Abseits.
20'
Logi Tómasson (Island) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Vincent Thill (Luxemburg).
19'
Vorbeigeschossen. Hákon Haraldsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
19'
Ecke Island. Die Ecke wurde verursacht von Dirk Carlson.
18'
Ball abgeblockt. Andri Gudjohnsen (Island) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gylfi Sigurdsson mit einer Flanke.
17'
Mikael Ellertsson (Island) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Florian Bohnert (Luxemburg).
17'
Ball abgeblockt. Gylfi Sigurdsson (Island) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andri Gudjohnsen.
15'
Wechsel Luxemburg. Marvin Martins kommt für Laurent Jans aufgrund einer Verletzung.
14'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Laurent Jans (Luxemburg).
13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Luxemburg und Island ist 0:1. Andri Gudjohnsen (Island) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Orri Óskarsson nach einem Konter.
9'
Ball abgeblockt. Mathias Olesen (Luxemburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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7'
Ball abgeblockt. Aiman Dardari (Luxemburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Laurent Jans.
6'
Foul von Orri Óskarsson (Island).
6'
Dirk Carlson (Luxemburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Mikael Ellertsson (Island) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Andri Gudjohnsen.
1'
Foul von Leandro Barreiro (Luxemburg).
1'
Gylfi Sigurdsson (Island) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Luxemburg und Island.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.