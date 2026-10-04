Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Andorra ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Andorra ist 1:0.
93'
Foul von Ryan Camenzuli (Malta).
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93'
Jordi Aláez (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Carlo Lonardelli (Malta) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Christian García (Andorra).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Carlo Lonardelli (Malta).
90'
Berto Rosas (Andorra) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Christian García (Andorra) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Gabriel Mentz (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Christian García (Andorra).
88'
Kurt Shaw (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Christian García (Andorra).
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86'
Alexander Satariano (Malta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Alexander Satariano (Malta).
86'
Ot Remolins (Andorra) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Wechsel Malta. Andrea Zammit kommt für Ilyas Chouaref.
84'
Wechsel Andorra. Christian García kommt für Moisés San Nicolás.
82'
Vorbeigeschossen. Paul Mbong (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Brandon Paiber nach einer Ecke.
82'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ian Olivera.
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80'
Ball pariert. Ilyas Chouaref (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Paul Mbong.
79'
Arón Rodrigo (Andorra) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Carlo Lonardelli (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Arón Rodrigo (Andorra).
78'
Henry Bonello (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Guillaume López (Andorra).
77'
Foul von Paul Mbong (Malta).
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77'
Ot Remolins (Andorra) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Zach Muscat (Malta).
76'
Arón Rodrigo (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Paul Mbong (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
74'
Paul Mbong (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Moisés San Nicolás (Andorra).
74'
Ball abgeblockt. Jordi Aláez (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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72'
Wechsel Malta. Zach Muscat kommt für Juan Corbalan.
72'
Wechsel Malta. Carlo Lonardelli kommt für Joseph Mbong.
71'
Foul von Paul Mbong (Malta).
71'
Ot Remolins (Andorra) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel Andorra. Jordi Aláez kommt für Álex Martínez.
70'
Foul von Alexander Satariano (Malta).
70'
Pau Babot (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Ot Remolins (Andorra) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Ot Remolins (Andorra).
68'
Foul von Paul Mbong (Malta).
68'
Álex Martínez (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ian Olivera.
65'
Ecke Andorra. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Satariano.
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64'
Ball pariert. Juan Corbalan (Malta) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Irvin Cardona.
62'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Pau Babot (Andorra).
60'
Ball pariert. Guillaume López (Andorra) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pau Babot.
57'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Biel Borrà (Andorra).
56'
Wechsel Malta. Paul Mbong kommt für Teddy Teuma.
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56'
Ecke Andorra. Die Ecke wurde verursacht von Kurt Shaw.
54'
Ecke Andorra. Die Ecke wurde verursacht von Kurt Shaw.
54'
Ball abgeblockt. Berto Rosas (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Ryan Camenzuli (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Guillaume López (Andorra).
49'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Malta und Andorra ist 1:0. Teddy Teuma (Malta) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
45'
Wechsel Malta. Gabriel Mentz kommt für Enrico Pepe.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Andorra ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Enrico Pepe (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
43'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ian Olivera.
42'
Enrico Pepe (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Berto Rosas (Andorra).
42'
Vorbeigeschossen. Ot Remolins (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Biel Borrà.
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41'
Vorbeigeschossen. Ilyas Chouaref (Malta) versucht es per Kopf aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Irvin Cardona.
40'
Teddy Teuma (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Pau Babot (Andorra).
40'
Abseits Malta. Enrico Pepe spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joseph Mbong im Abseits.
33'
Kurt Shaw (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Berto Rosas (Andorra).
32'
Foul von Joseph Mbong (Malta).
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32'
Max Llovera (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball pariert. Teddy Teuma (Malta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joseph Mbong.
31'
Enrico Pepe (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Berto Rosas (Andorra).
28'
Vorbeigeschossen. Alexander Satariano (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
27'
Kurt Shaw (Malta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Berto Rosas (Andorra).
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27'
Ball abgeblockt. Joseph Mbong (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brandon Paiber mit einem langen Ball.
26'
Vorbeigeschossen. Guillaume López (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Arón Rodrigo.
25'
Ball abgeblockt. Arón Rodrigo (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Babot.
22'
Ecke Andorra. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Pepe.
22'
Guillaume López (Andorra) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Álex Martínez.
22'
Vorbeigeschossen. Álex Martínez (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Biel Borrà.
22'
Vorbeigeschossen. Guillaume López (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Álex Martínez mit einer Flanke.
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20'
Ball pariert. Joseph Mbong (Malta) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Satariano mit einem langen Ball.
19'
Vorbeigeschossen. Álex Martínez (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
19'
Foul von Teddy Teuma (Malta).
19'
Arón Rodrigo (Andorra) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball pariert. Pau Babot (Andorra) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ot Remolins mit einer Flanke.
14'
Ecke Andorra. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Pepe.
12'
Foul von Brandon Paiber (Malta).
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12'
Pau Babot (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Arón Rodrigo.
10'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Álex Martínez.
9'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Álex Martínez.
9'
Ball pariert. Berto Rosas (Andorra) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Guillaume López.
7'
Enrico Pepe (Malta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Foul von Enrico Pepe (Malta).
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7'
Iker Álvarez (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Irvin Cardona (Malta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Max Llovera (Andorra).
5'
Abseits Andorra. Guillaume López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Berto Rosas im Abseits.
4'
Foul von Enrico Pepe (Malta).
4'
Berto Rosas (Andorra) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Alexander Satariano (Malta).
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3'
Álex Martínez (Andorra) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball pariert. Joseph Mbong (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Malta und Andorra.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.