Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Gibraltar ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Gibraltar ist 1:1.
92'
Abseits Malta. Paul Mbong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Irvin Cardona im Abseits.
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92'
Vorbeigeschossen. Bernardo Lopes (Gibraltar) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dan Bent mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
91'
Zach Muscat (Malta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Zach Muscat (Malta).
91'
Tjay De Barr (Gibraltar) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Zach Muscat (Malta) trifft den rechten Pfosten per Kopf rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Paul Mbong nach einer Ecke.
89'
Vorbeigeschossen. Paul Mbong (Malta) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Brandon Paiber mit einer Flanke nach einer Ecke.
89'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Graeme Torrilla.
89'
Vorbeigeschossen. Matthew Guillaumier (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
88'
Wechsel Malta. Zach Muscat kommt für Kurt Shaw.
88'
Wechsel Malta. Andrea Zammit kommt für Juan Corbalan.
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87'
Keyon Ewurum (Malta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ethan Jolley (Gibraltar).
86'
Wechsel Gibraltar. Han Stevens kommt für Nicholas Pozo.
85'
Abseits Malta. Keyon Ewurum spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Irvin Cardona im Abseits.
83'
Foul von Paul Mbong (Malta).
83'
Julian Valarino (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Malta. Keyon Ewurum kommt für Teddy Teuma.
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81'
Irvin Cardona (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Tjay De Barr (Gibraltar).
79'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jaylan Hankins (Gibraltar).
78'
Foul von Teddy Teuma (Malta).
78'
Ethan Jolley (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball abgeblockt. Irvin Cardona (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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77'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Gefährliches Spiel von Julian Valarino (Gibraltar).
77'
Ball abgeblockt. James Scanlon (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Graeme Torrilla mit einem langen Ball.
76'
Foul von Ryan Camenzuli (Malta).
76'
Carlos Richards (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen (Malta).
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73'
Wechsel Malta. Brandon Paiber kommt für Alexander Satariano.
73'
Wechsel Malta. Paul Mbong kommt für Joseph Mbong.
72'
Joseph Mbong (Malta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Joseph Mbong (Malta).
72'
Tjay De Barr (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Abseits Malta. Ilyas Chouaref spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Satariano im Abseits.
69'
Vorbeigeschossen. Irvin Cardona (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
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69'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Jolley.
68'
Handspiel von Matthew Guillaumier (Malta).
67'
Vorbeigeschossen. James Scanlon (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julian Valarino.
66'
Vorbeigeschossen. Ryan Camenzuli (Malta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matthew Guillaumier.
63'
Ilyas Chouaref (Malta) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Foul von Ilyas Chouaref (Malta).
63'
Carlos Richards (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Malta und Gibraltar ist 1:1. James Scanlon (Gibraltar) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links.
60'
Foul von Matthew Guillaumier (Malta).
60'
Graeme Torrilla (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Ilyas Chouaref (Malta).
60'
Dan Bent (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Kurt Shaw (Malta) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alexander Satariano nach einer Ecke.
58'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Dan Bent.
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58'
Ball abgeblockt. Teddy Teuma (Malta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Irvin Cardona mit dem Kopf.
57'
Foul von Joseph Mbong (Malta).
57'
Julian Valarino (Gibraltar) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Malta und Gibraltar ist 1:0. Joseph Mbong (Malta) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Graeme Torrilla.
50'
Teddy Teuma (Malta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Dan Bent (Gibraltar).
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49'
Foul von Teddy Teuma (Malta).
49'
Graeme Torrilla (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Julian Valarino (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Malta und Gibraltar ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball abgeblockt. Joseph Mbong (Malta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Irvin Cardona.
41'
Foul von Ryan Camenzuli (Malta).
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41'
Carlos Richards (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Abseits Gibraltar. James Scanlon spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kian Ronan im Abseits.
39'
Foul von Teddy Teuma (Malta).
39'
Julian Valarino (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Jaylan Hankins.
38'
Ball pariert. Ryan Camenzuli (Malta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Joseph Mbong.
36'
Vorbeigeschossen. Kian Ronan (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von James Scanlon mit dem Kopf.
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34'
Henry Bonello (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Kian Ronan (Gibraltar).
33'
Ecke Gibraltar. Die Ecke wurde verursacht von Henry Bonello.
33'
Ball pariert. Graeme Torrilla (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicholas Pozo.
32'
Foul von Kurt Shaw (Malta).
32'
Tjay De Barr (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Kurt Shaw (Malta).
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31'
Jaylan Hankins (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Jolley.
29'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Jolley.
29'
Ball abgeblockt. Ilyas Chouaref (Malta) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Teddy Teuma.
29'
Abseits Malta. Teddy Teuma spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Irvin Cardona im Abseits.
27'
Ball pariert. Joseph Mbong (Malta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Juan Corbalan.
25'
Ball pariert. Ryan Camenzuli (Malta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
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23'
Vorbeigeschossen. Teddy Teuma (Malta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
22'
Graeme Torrilla (Gibraltar) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Graeme Torrilla (Gibraltar).
19'
Abseits Malta. Henry Bonello spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Irvin Cardona im Abseits.
18'
Ball abgeblockt. Carlos Richards (Gibraltar) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ethan Jolley.
15'
Ilyas Chouaref (Malta) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Ethan Jolley (Gibraltar).
14'
Ball abgeblockt. Teddy Teuma (Malta) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Irvin Cardona.
13'
Ecke Malta. Die Ecke wurde verursacht von Julian Valarino.
11'
Enrico Pepe (Malta) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Kian Ronan (Gibraltar).
11'
Foul von Ryan Camenzuli (Malta).
11'
Carlos Richards (Gibraltar) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Vorbeigeschossen. Irvin Cardona (Malta) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
2'
Ball abgeblockt. Tjay De Barr (Gibraltar) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicholas Pozo.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Malta und Gibraltar.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.