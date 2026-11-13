Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 2:1.
94'
Gelb-Rote Karte für Maksim Samorodov (Kasachstan).
94'
Maksim Samorodov (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 2:1.
94'
Vorbeigeschossen. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Islambek Kuat nach einer Ecke.
93'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Danila Forov.
93'
Petru Popescu (Moldawien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Foul von Petru Popescu (Moldawien).
93'
Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Handspiel von Danila Forov (Moldawien).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Petru Popescu (Moldawien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Temirlan Erlanov (Kasachstan).
88'
Vorbeigeschossen. Aybol Abiken (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Galymzhan Kenzhebek.
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84'
Foul von Petru Popescu (Moldawien).
84'
Yan Vorogovskiy (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel Moldawien. Mihail Stefan kommt für Vladislav Baboglo.
83'
Danila Forov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Yan Vorogovskiy (Kasachstan).
81'
Dumitru Celeadnic (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Aybar Zhaksylykov (Kasachstan).
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81'
Ball pariert. Aybar Zhaksylykov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yan Vorogovskiy.
79'
Foul von Victor Bogaciuc (Moldawien).
79'
Aybol Abiken (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
78'
Wechsel Kasachstan. Aybar Zhaksylykov kommt für Islam Chesnokov.
78'
Wechsel Kasachstan. Aybol Abiken kommt für Dinmukhamed Karaman.
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77'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 2:1. Petru Popescu (Moldawien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nichita Motpan mit einer Flanke.
76'
Danila Forov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Islam Chesnokov (Kasachstan).
75'
Ball pariert. Galymzhan Kenzhebek (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yan Vorogovskiy.
73'
Iurie Iovu (Moldawien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Iurie Iovu (Moldawien).
73'
Islam Chesnokov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
Abseits Kasachstan. Yan Vorogovskiy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Galymzhan Kenzhebek im Abseits.
69'
Wechsel Kasachstan. Galymzhan Kenzhebek kommt für Zhasulan Amir.
69'
Wechsel Kasachstan. Islambek Kuat kommt für Ramazan Orazov.
66'
Ball pariert. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Victor Bogaciuc.
66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Wechsel Moldawien. Victor Bogaciuc kommt für Vadim Rata.
65'
Wechsel Moldawien. Danila Forov kommt für Ioan-Calin Revenco.
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65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ramazan Orazov (Kasachstan).
64'
Vadim Rata (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
63'
Ball pariert. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ioan-Calin Revenco.
62'
Ball pariert. Dinmukhamed Karaman (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Zhasulan Amir.
58'
Wechsel Moldawien. Alexandru Betivu kommt für Nicky Clescenco.
58'
Wechsel Moldawien. Nichita Motpan kommt für Vladimir Fratea.
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57'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Islam Chesnokov (Kasachstan).
57'
Ball pariert. Islam Chesnokov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
57'
Ball abgeblockt. Zhasulan Amir (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dinmukhamed Karaman.
55'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
54'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vadim Rata.
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51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 1:1. Islam Chesnokov (Kasachstan) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Ramazan Orazov.
50'
Vorbeigeschossen. Nicky Clescenco (Moldawien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oleg Reabciuk mit einer Flanke.
49'
Foul von Sergiu Perciun (Moldawien).
49'
Islam Chesnokov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Petru Popescu (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Nuraly Alip (Kasachstan).
45'
Wechsel Kasachstan. Yan Vorogovskiy kommt für Nauryzbek Zhagorov.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vladimir Fratea.
42'
Foul von Sergiu Perciun (Moldawien).
42'
Aleksandr Mrynskiy (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Moldawien und Kasachstan ist 1:0. Petru Popescu (Moldawien) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links nach einem Konter.
39'
Vorbeigeschossen. Iurie Iovu (Moldawien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vladimir Fratea mit einer Flanke nach einer Ecke.
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38'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
38'
Ball pariert. Nicky Clescenco (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
37'
Ball abgeblockt. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicky Clescenco.
37'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
35'
Ball abgeblockt. Ramazan Orazov (Kasachstan) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maksim Samorodov mit einer Flanke.
34'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Iurie Iovu.
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31'
Vladislav Baboglo (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Islam Chesnokov (Kasachstan).
30'
Vorbeigeschossen. Nicky Clescenco (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vladimir Fratea nach einer Standardsituation.
30'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Islam Chesnokov (Kasachstan).
29'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sergiu Perciun.
20'
Ecke Kasachstan. Die Ecke wurde verursacht von Vadim Rata.
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20'
Ball abgeblockt. Maksim Samorodov (Kasachstan) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zhasulan Amir.
19'
Foul von Oleg Reabciuk (Moldawien).
19'
Aleksandr Mrynskiy (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Abseits Moldawien. Petru Popescu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sergiu Perciun im Abseits.
14'
Abseits Kasachstan. Ramazan Orazov spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maksim Samorodov im Abseits.
12'
Vladimir Fratea (Moldawien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
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11'
Abseits Moldawien. Vladislav Baboglo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ioan-Calin Revenco im Abseits.
9'
Nicky Clescenco (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Alibek Kasym (Kasachstan).
9'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Maksim Samorodov (Kasachstan).
7'
Mihail Gherasimencov (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Islam Chesnokov (Kasachstan).
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5'
Vorbeigeschossen. Islam Chesnokov (Kasachstan) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ramazan Orazov.
5'
Oleg Reabciuk (Moldawien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
5'
Ball abgeblockt. Petru Popescu (Moldawien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iurie Iovu.
4'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Alibek Kasym.
4'
Vorbeigeschossen. Sergiu Perciun (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ioan-Calin Revenco nach einer Standardsituation.
3'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
1'
Sergiu Perciun (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ramazan Orazov (Kasachstan).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Moldawien und Kasachstan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.