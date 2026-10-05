Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Montenegro und Armenien ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Nayair Tiknizyan (Armenien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gor Manvelyan mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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44'
Foul von Vasilije Adzic (Montenegro).
44'
Artur Serobyan (Armenien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Viktor Djukanovic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Artur Serobyan (Armenien).
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41'
Vorbeigeschossen. Narek Hovhannisyan (Armenien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nayair Tiknizyan.
40'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ognjen Gasevic mit einer Flanke.
39'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Erik Simonyan.
37'
Foul von Ognjen Gasevic (Montenegro).
37'
Narek Hovhannisyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Narek Hovhannisyan.
33'
Foul von Nikola Krstovic (Montenegro).
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33'
Erik Simonyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Viktor Djukanovic (Montenegro).
32'
Erik Piloyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Viktor Djukanovic.
22'
Viktor Djukanovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Artur Miranyan (Armenien).
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21'
Vorbeigeschossen. Artur Serobyan (Armenien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gor Manvelyan.
20'
Foul von Milutin Osmajic (Montenegro).
20'
Ugochukwu Iwu (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Erik Piloyan.
13'
Foul von Karlen Hovhannisyan (Armenien).
13'
Milutin Osmajic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Nayair Tiknizyan (Armenien).
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11'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Nayair Tiknizyan (Armenien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Milan Roganovic (Montenegro).
7'
Ball pariert. Georgi Harutyunyan (Armenien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Artur Serobyan mit einer Flanke.
6'
Ecke Armenien. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Savic.
4'
Foul von Nayair Tiknizyan (Armenien).
4'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Montenegro und Armenien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.