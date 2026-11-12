Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 2:1.
95'
Das Spiel läuft wieder.
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94'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Milan Vukotic (Montenegro).
94'
Ball pariert. Lukass Vapne (Lettland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Janis Ikaunieks mit einer Flanke.
93'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen (Montenegro).
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92'
Wechsel Lettland. Albert Aleksanjan kommt für Roberts Uldrikis.
92'
Aleksa Maras (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
91'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 2:1. Aleksa Maras (Montenegro) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Janis Ikaunieks.
90'
Roberts Savalnieks (Lettland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Risto Radunovic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Foul von Roberts Savalnieks (Lettland).
89'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Vladislavs Gutkovskis (Lettland).
88'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Oskars Vientiess.
88'
Ball abgeblockt. Aleksa Maras (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Risto Radunovic mit einer Flanke.
88'
Igor Vujacic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Roberts Uldrikis (Lettland).
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87'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrej Djuric.
86'
Lukass Vapne (Lettland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Marko Jankovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Lukass Vapne (Lettland).
86'
Wechsel Montenegro. Aleksa Maras kommt für Andrija Bulatovic.
84'
Handspiel von Roberts Uldrikis (Lettland).
83'
Das Spiel läuft wieder.
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82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Igor Vujacic (Montenegro).
82'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milan Vukotic mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Deniss Melniks.
82'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrija Bulatovic.
82'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marko Jankovic.
81'
Ball pariert. Roberts Uldrikis (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dennis Cirkin.
80'
Abseits Lettland. Lukass Vapne spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vladislavs Gutkovskis im Abseits.
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79'
Ball pariert. Andrej Djuric (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
79'
Ball pariert. Marko Jankovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
78'
Dennis Cirkin (Lettland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Andrija Bulatovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Dennis Cirkin (Lettland).
78'
Vorbeigeschossen. Janis Ikaunieks (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Roberts Savalnieks mit einer Flanke.
78'
Vorbeigeschossen. Janis Ikaunieks (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Roberts Savalnieks mit einer Flanke nach einer Ecke.
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77'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Risto Radunovic.
77'
Foul von Marko Jankovic (Montenegro).
77'
Roberts Uldrikis (Lettland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball pariert. Deniss Melniks (Lettland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
76'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Dusan Vukovic.
75'
Foul von Nikola Krstovic (Montenegro).
75'
Oskars Vientiess (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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72'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 1:1. Deniss Melniks (Lettland) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke nach einer Ecke.
72'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Dusan Vukovic.
71'
Wechsel Lettland. Vladislavs Gutkovskis kommt für Antonijs Cernomordijs.
70'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 1:0. Nikola Krstovic (Montenegro) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Marko Jankovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
69'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
67'
Ball abgeblockt. Janis Ikaunieks (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Ball abgeblockt. Roberts Uldrikis (Lettland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dennis Cirkin mit einer Flanke.
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65'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrija Bulatovic mit einer Flanke.
65'
Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Nikola Krstovic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Antonijs Cernomordijs (Lettland).
63'
Ball pariert. Milan Vukotic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Wechsel Lettland. Janis Ikaunieks kommt für Eduards Daskevics.
62'
Wechsel Lettland. Roberts Savalnieks kommt für Raivis Jurkovskis.
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60'
Wechsel Montenegro. Andrej Djuric kommt für Vasilije Adzic.
60'
Wechsel Montenegro. Dusan Vukovic kommt für Sead Haksabanovic.
57'
Marko Jankovic (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte.
57'
Gelb-Rote Karte für Stefan Savic (Montenegro).
56'
Foul von Milutin Osmajic (Montenegro).
56'
Dennis Cirkin (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Sead Haksabanovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
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54'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Raivis Jurkovskis.
53'
Vorbeigeschossen. Milan Vukotic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sead Haksabanovic.
49'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Dennis Cirkin.
48'
Vorbeigeschossen. Vasilije Adzic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Milan Vukotic.
46'
Vorbeigeschossen. Lukass Vapne (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oskars Vientiess.
45'
Wechsel Montenegro. Milan Vukotic kommt für Milos Brnovic.
45'
Wechsel Montenegro. Risto Radunovic kommt für Ognjen Gasevic.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Montenegro und Lettland ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Ognjen Gasevic.
45'
Ball abgeblockt. Eduards Daskevics (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roberts Uldrikis.
44'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Deniss Melniks.
44'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Vujacic mit einem langen Ball.
40'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Raivis Jurkovskis.
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38'
Foul von Roberts Uldrikis (Lettland).
38'
Stefan Savic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Savic.
38'
Ball pariert. Eduards Daskevics (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Deniss Melniks.
37'
Vorbeigeschossen. Eduards Daskevics (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
36'
Stefan Savic (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Eduards Daskevics (Lettland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Stefan Savic (Montenegro).
34'
Ecke Lettland. Die Ecke wurde verursacht von Balsa Popovic.
34'
Vorbeigeschossen. Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Roberts Uldrikis.
33'
Vorbeigeschossen. Roberts Uldrikis (Lettland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrejs Ciganiks mit einer Flanke.
29'
Abseits Lettland. Roberts Uldrikis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eduards Daskevics im Abseits.
27'
Foul von Igor Vujacic (Montenegro).
27'
Roberts Uldrikis (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Sead Haksabanovic (Montenegro).
24'
Eduards Daskevics (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Nikola Krstovic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Antonijs Cernomordijs (Lettland).
22'
Ognjen Gasevic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Eduards Daskevics (Lettland).
20'
Nikola Krstovic (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte.
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18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andrija Bulatovic (Montenegro).
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dennis Cirkin (Lettland).
17'
Foul von Nikola Krstovic (Montenegro).
17'
Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Milutin Osmajic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Oskars Vientiess (Lettland).
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15'
Vorbeigeschossen. Roberts Uldrikis (Lettland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis.
15'
Foul von Vasilije Adzic (Montenegro).
15'
Dmitrijs Zelenkovs (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
11'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Rihards Matrevics.
11'
Ball pariert. Vasilije Adzic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Sead Haksabanovic.
9'
Vorbeigeschossen. Stefan Savic (Montenegro) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Sead Haksabanovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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8'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Eduards Daskevics.
7'
Vorbeigeschossen. Vasilije Adzic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei.
6'
Sead Haksabanovic (Montenegro) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
6'
Foul von Sead Haksabanovic (Montenegro).
6'
Deniss Melniks (Lettland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Milos Brnovic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vasilije Adzic mit einem Steilpass.
4'
Abseits Lettland. Roberts Uldrikis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dennis Cirkin im Abseits.
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3'
Vorbeigeschossen. Vasilije Adzic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ognjen Gasevic.
2'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vasilije Adzic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Montenegro und Lettland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.