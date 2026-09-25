Wechsel Zypern. Nick Tsaroulla kommt für Andreas Shikkis.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Montenegro und Zypern ist 0:0.
47'
Vorbeigeschossen. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Malekkides.
45'
Ball abgeblockt. Vasilije Adzic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ognjen Gasevic.
43'
Ball abgeblockt. Grigoris Kastanos (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marinos Tzionis.
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42'
Vorbeigeschossen. Ognjen Gasevic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nikola Krstovic.
41'
Ball pariert. Konstantinos Sotiriou (Zypern) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Grigoris Kastanos mit einem langen Ball.
40'
Foul von Marko Jankovic (Montenegro).
40'
Grigoris Kastanos (Zypern) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Stevan Jovetic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
39'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Malekkides.
36'
Ognjen Gasevic (Montenegro) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Andreas Shikkis (Zypern).
34'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Giorgos Malekkides.
33'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
29'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Nikolas Panagiotou.
24'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
23'
Stevan Jovetic (Montenegro) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Konstantinos Sotiriou (Zypern).
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21'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Andreou.
20'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Hector Kyprianou.
20'
Vorbeigeschossen. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Stevan Jovetic.
17'
Milan Roganovic (Montenegro) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Grigoris Kastanos (Zypern).
16'
Milutin Osmajic (Montenegro) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Hector Kyprianou (Zypern).
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15'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Marko Jankovic mit einer Flanke.
12'
Ball pariert. Ioannis Pittas (Zypern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Grigoris Kastanos.
11'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Shikkis.
11'
Ball abgeblockt. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Ball abgeblockt. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
10'
Ball pariert. Andrija Bulatovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Igor Vujacic.
10'
Vorbeigeschossen. Milutin Osmajic (Montenegro) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marko Jankovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
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10'
Ecke Montenegro. Die Ecke wurde verursacht von Fabiano Ribeiro de Freitas.
10'
Ball pariert. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ognjen Gasevic mit einer Flanke.
9'
Abseits Zypern. Marinos Tzionis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgos Malekkides im Abseits.
9'
Ball abgeblockt. Panagiotis Andreou (Zypern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Vorbeigeschossen. Nikola Krstovic (Montenegro) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ognjen Gasevic mit einer Flanke.
2'
Konstantinos Sotiriou (Zypern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Abseits Montenegro. Nikola Krstovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milutin Osmajic im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Montenegro und Zypern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.