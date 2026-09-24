Der wunderschöne Ausgleichstreffer von Cody Gakpo im Video. SRF

Die Szenen des Spiels

In der 32. Minute gelang Deutschland der Führungstreffer. Felix Nmecha reagierte nach einem Prellball im niederländischen Strafraum am schnellsten und haute den Ball ins Netz. Doch die Spieler in Orange waren ausser sich – es wurde vehement gegen das Tor protestiert. Stürmer Brian Brobbey verletzte sich nämlich in der Entstehung des Treffers nach einem Zweikampf mit Jonathan Tah. Der Schiedsrichter hatte für die Reklamationen kein Gehör, das Tor blieb bestehen.

Cody Gakpos Ausgleichstor war ein Augenschmaus. Getty Images

Tief in der Nachspielzeit erlöste Cody Gakpo die Niederlande doch noch. Mit einem perfekten Volley nach einer Flanke von van Bommel schoss er den mehr als verdienten Ausgleich für die Hausherren.

Die Schlüsselfigur

Karim Adeyemi und Felix Nmecha zeigten auf Seiten Deutschlands eine starke Partie. Der wirblige Adeyemi brachte die niederländische Abwehr mit seinem hohen Tempo immer wieder ins Straucheln, Nmecha bildete mit Captain Joshua Kimmich ein hervorragendes Duo im defensiven Mittelfeld.

Die bessere Mannschaft

Nach einem guten Start der DFB-Elf, wachten nach rund zehn Minuten auch die Niederländer auf – und jubelten schon nach 13 Minuten. Virgil van Dijk köpfte nach einem Eckball ein, Brian Brobbey behinderte aber Deutschland-Keeper Marc-André ter Stegen dabei – Tor aberkannt. Bis Deutschland richtig gefährlich werden konnte, dauerte es eine halbe Stunde, der Führungstreffer fiel mit dem zweiten Schuss auf den Kasten. Bis zur Pause eine sehenswerte Partie!

Cody Gakpo lässt Philipp Treu ins Leere grätschen. Getty Images

Nach Wiederanpfiff spielte praktisch nur noch eine Mannschaft: Oranje. Die Gastgeber setzten Deutschland nun vehement unter Druck und suchten den Ausgleich. Doch Kimmich, Schlotterbeck und Co. überstanden Angriffswelle um Angriffswelle. In der deutschen Offensive ging nicht mehr viel, der Fokus lag klar auf dem Verteidigen. Allerdings nur beinahe mit Erfolg – Gakpo traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich, der Schlusspunkt in einem hochintensiven Spiel.

Das Tribünengezwitscher

Die Partie am Donnerstagabend stand ganz im Zeichen von zwei Trainerdebüts. Sowohl Jürgen Klopp bei Deutschland als auch Xavi Hernandez beim Gastgeber Niederlande absolvierten ihr erstes Pflichtspiel als Nationaltrainer. Klopp coachte zuvor Mainz, Borussia Dortmund und Liverpool. Vor seinem Engagement beim DFB war er Fussball-Chef beim Energy-Giganten Red Bull. Spanien-Legende Xavi machte seine ersten Schritte als Coach in der Wüste bei al-Sadd, danach folgte der FC Barcelona. Dort wurde er im Mai 2024 entlassen und legte daraufhin eine zweijährige Pause ein, bis sich nun die Elftal meldete.

Jürgen Klopp wie man ihn kennt: voll dabei an der Seitenlinie. Getty Images

So gehts weiter

Am Sonntagabend trifft Deutschland in der Nations League um 20.45 Uhr in Freiburg auf Griechenland. Die Niederlande spielt um 18 Uhr in Belgrad gegen Serbien.