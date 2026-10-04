Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 2:1.
96'
Ball abgeblockt. Mihajlo Cvetkovic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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96'
Vorbeigeschossen. Vanja Milinkovic-Savic (Serbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Filip Kostic mit einer Flanke nach einer Ecke.
95'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Virgil van Dijk.
94'
Foul von Jorrel Hato (Niederlande).
94'
Andrija Zivkovic (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
93'
Ball pariert. Nemanja Gudelj (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Filip Kostic.
91'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Filip Kostic.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Micky van de Ven kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. Niederlande hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
90'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Micky van de Ven (Niederlande).
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88'
Foul von Joshua Zirkzee (Niederlande).
88'
Filip Kostic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einer Flanke.
86'
Vorbeigeschossen. Gjivai Zechiël (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Quinten Timber nach einem Konter.
85'
Foul von Joshua Zirkzee (Niederlande).
85'
Strahinja Pavlovic (Serbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Quinten Timber (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Sasa Lukic (Serbien).
83'
Foul von Ruben van Bommel (Niederlande).
83'
Nemanja Gudelj (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Niederlande. Quinten Timber kommt für Tijjani Reijnders.
81'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Jorrel Hato.
80'
Foul von Tijjani Reijnders (Niederlande).
80'
Kosta Nedeljkovic (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Wechsel Serbien. Nemanja Gudelj kommt für Stefan Gudelj.
78'
Foul von Teun Koopmeiners (Niederlande).
78'
Sasa Lukic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ball pariert. Teun Koopmeiners (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
74'
Nemanja Maksimovic (Serbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Gjivai Zechiël (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Nemanja Maksimovic (Serbien).
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73'
Vorbeigeschossen. Kosta Nedeljkovic (Serbien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Filip Kostic mit einer Flanke.
73'
Ball pariert. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gjivai Zechiël.
72'
Wechsel Serbien. Andrija Zivkovic kommt für Lazar Samardzic.
72'
Wechsel Serbien. Filip Kostic kommt für Aleksa Terzic.
72'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 2:1. Joshua Zirkzee (Niederlande) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Tijjani Reijnders.
71'
Ball abgeblockt. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denzel Dumfries mit einer Flanke.
67'
Abseits Niederlande. Ruben van Bommel spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Joshua Zirkzee im Abseits.
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66'
Wechsel Serbien. Luka Jovic kommt für Dusan Tadic.
66'
Wechsel Serbien. Nemanja Maksimovic kommt für Aleksandar Stankovic.
66'
Foul von Jorrel Hato (Niederlande).
66'
Lazar Samardzic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
61'
Vanja Milinkovic-Savic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ball abgeblockt. Crysencio Summerville (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tijjani Reijnders.
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61'
Ball pariert. Mihajlo Cvetkovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Strahinja Pavlovic mit dem Kopf.
59'
Wechsel Niederlande. Gjivai Zechiël kommt für Ryan Gravenberch.
58'
Wechsel Niederlande. Jorrel Hato kommt für Joey Veerman.
58'
Wechsel Niederlande. Ruben van Bommel kommt für Noa Lang.
58'
Vorbeigeschossen. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joey Veerman mit einem Steilpass.
57'
Noa Lang (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Aleksa Terzic (Serbien).
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56'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Denzel Dumfries.
56'
Ball pariert. Lazar Samardzic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kosta Nedeljkovic.
54'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic nach einem Konter.
50'
Ball pariert. Teun Koopmeiners (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joey Veerman.
49'
Sasa Lukic (Serbien) sieht eine Gelbe Karte.
47'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Strahinja Pavlovic (Serbien).
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46'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Stefan Gudelj.
46'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
46'
Strahinja Pavlovic (Serbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Niederlande. Joshua Zirkzee kommt für Mexx Meerdink.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Tijjani Reijnders (Niederlande) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Foul von Tijjani Reijnders (Niederlande).
45'
Aleksa Terzic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
42'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Sasa Lukic.
41'
Ryan Gravenberch (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Aleksandar Stankovic (Serbien).
40'
Abseits Serbien. Vanja Milinkovic-Savic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aleksa Terzic im Abseits.
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39'
Foul von Joey Veerman (Niederlande).
39'
Mihajlo Cvetkovic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball abgeblockt. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ball abgeblockt. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ball abgeblockt. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke.
38'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Sasa Lukic.
35'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 1:1. Mihajlo Cvetkovic (Serbien) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Aleksa Terzic mit einer Flanke.
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34'
Tijjani Reijnders (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Sasa Lukic (Serbien).
33'
Teun Koopmeiners (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Kosta Nedeljkovic (Serbien).
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Niederlande und Serbien ist 1:0. Teun Koopmeiners (Niederlande) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss unten links.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
30'
Strahinja Pavlovic (Serbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Strahinja Pavlovic (Serbien).
28'
Mexx Meerdink (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Srdjan Babic (Serbien).
26'
Vorbeigeschossen. Mihajlo Cvetkovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
26'
Vorbeigeschossen. Dusan Tadic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
25'
Foul von Joey Veerman (Niederlande).
25'
Mihajlo Cvetkovic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Strahinja Pavlovic (Serbien).
24'
Ball abgeblockt. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Crysencio Summerville.
23'
Vorbeigeschossen. Tijjani Reijnders (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
22'
Vorbeigeschossen. Virgil van Dijk (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
22'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Kosta Nedeljkovic.
21'
Crysencio Summerville (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Sasa Lukic (Serbien).
20'
Abseits Serbien. Vanja Milinkovic-Savic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aleksa Terzic im Abseits.
20'
Foul von Mexx Meerdink (Niederlande).
20'
Srdjan Babic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Denzel Dumfries (Niederlande) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Strahinja Pavlovic (Serbien).
18'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mexx Meerdink nach einem Konter.
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14'
Stefan Gudelj (Serbien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Noa Lang (Niederlande) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Stefan Gudelj (Serbien).
13'
Foul von Denzel Dumfries (Niederlande).
13'
Strahinja Pavlovic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Gudelj.
12'
Ball abgeblockt. Mexx Meerdink (Niederlande) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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12'
Ball pariert. Joey Veerman (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Crysencio Summerville.
10'
Vorbeigeschossen. Joey Veerman (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Crysencio Summerville nach einer Ecke.
9'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Kosta Nedeljkovic.
3'
Vorbeigeschossen. Mexx Meerdink (Niederlande) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryan Gravenberch.
3'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (Niederlande) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Crysencio Summerville mit einer Flanke.
1'
Vorbeigeschossen. Micky van de Ven (Niederlande) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Teun Koopmeiners mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Niederlande. Die Ecke wurde verursacht von Kosta Nedeljkovic.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Niederlande und Serbien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.