Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft und dem Einzug in den Viertelfinal (1:3 gegen Argentinien n.v) geht es für die Schweiz heute weiter mit der Nations League. In der Nations League B trifft das Team von Trainer Murat Yakin neben Nordmazedonien auf Slowenien und Schottland und hat das klare Ziel, wieder in die Liga A zurückzukehren. Dabei fehlen der Schweiz wichtige Spieler, wie Granit Xhaka, Breel Embolo (beide aufgrund gefälschter Covid-Zertifikate) sowie Denis Zakaria, Aurèle Amenda und Ruben Vargas verletzungsbedingt. Dafür erhalten junge Spieler eine Gelegenheit, wie Winsley Boteli und Sascha Britschgi, die erstmals aufgeboten wurden oder Rückkehrer Alvyn Sansches, Adrian Bajrami sowie Zachary Athekame.