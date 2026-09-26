Nordmazedonien

Der Rasen scheint am Matchtag einen Coiffeurtermin gehabt zu haben – er ist sauber geschnitten. Murat Yakin zeigt sich eine Stunde vor dem Anpfiff glücklich mit dem grünen Teppich: «Der Rasen siehst deutlich besser aus als gestern», sagt der Nati-Coach gegenüber SRF.

Der Rasen von der Medientribüne aus: Ein paar Schönheitsflecken – sonst alles in Ordnung. 20min

Gestern hatte Yakin noch einen sieben Zentimeter langen Grasbüschel an die Pressekonferenz mitgenommen.