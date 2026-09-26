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Ticker | Nordmazedonien - Schweiz | UEFA Nations League 2026/2027

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Nations League

Publiziert 26. September 2026, 20:38

Neuling in der Startelf: So startet die Nati in Nordmazedonien

Nordmazedonien
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Florian Gnägi
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Florian Gnägi (aus Skopje)
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Aufstellung Schweiz

Bei der Schweiz kommt es im Vergleich zum WM-Viertenfinal gegen Argentinien zu vier Wechseln. Für den verletzten Zakaria spielt Athekame. Für die abwesenden Xhaka und Embolo kommen Jashari sowie Amdouni zum Zug. Und anstelle von Sow spielt Manzambi.

Aufstellung Nordmazedonien

Nordmazedonien läuft mit folgender Elf auf. Elmin Rastoder, der in der letzten Saison mit Thun Meister wurde und aktuell für Panathinaikos aufläuft, beginnt im Sturm.
Florian Gnägi
Florian Gnägi

Rasen-Urteil von Yakin

Der Rasen scheint am Matchtag einen Coiffeurtermin gehabt zu haben – er ist sauber geschnitten. Murat Yakin zeigt sich eine Stunde vor dem Anpfiff glücklich mit dem grünen Teppich: «Der Rasen siehst deutlich besser aus als gestern», sagt der Nati-Coach gegenüber SRF.
Der Rasen von der Medientribüne aus: Ein paar Schönheitsflecken – sonst alles in Ordnung.
Der Rasen von der Medientribüne aus: Ein paar Schönheitsflecken – sonst alles in Ordnung.20min
Gestern hatte Yakin noch einen sieben Zentimeter langen Grasbüschel an die Pressekonferenz mitgenommen.
Trainer Murat Yakin reklamierte über das lange Gras.
Trainer Murat Yakin reklamierte über das lange Gras.Toto Marti/Blick/freshfocus
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Vorschau Schweiz

Nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft und dem Einzug in den Viertelfinal (1:3 gegen Argentinien n.v) geht es für die Schweiz heute weiter mit der Nations League. In der Nations League B trifft das Team von Trainer Murat Yakin neben Nordmazedonien auf Slowenien und Schottland und hat das klare Ziel, wieder in die Liga A zurückzukehren. Dabei fehlen der Schweiz wichtige Spieler, wie Granit Xhaka, Breel Embolo (beide aufgrund gefälschter Covid-Zertifikate) sowie Denis Zakaria, Aurèle Amenda und Ruben Vargas verletzungsbedingt. Dafür erhalten junge Spieler eine Gelegenheit, wie Winsley Boteli und Sascha Britschgi, die erstmals aufgeboten wurden oder Rückkehrer Alvyn Sansches, Adrian Bajrami sowie Zachary Athekame.

Vorschau Nordmazedonien

Nordmazedonien verpasste die Weltmeisterschaft 2026, da sie im Play-off-Halbfinal gegen Dänemark klar mit 0:4 unterlagen. Die folgenden Testspiele gegen Irland und Bosnien endeten jeweils 0:0. Im letzten Testspiel im Juni unterlagen die Nordmazedonier mit 0:4 gegen die Türkei.
Florian Gnägi
Florian Gnägi

20 Minuten vor Ort

«Stadion-DJ schon voll in Fahrt»: 20-Min-Reporter Florian Gnägi aus Skopje.20 Min

Aufstellung Nati

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Aufstellung der Schweiz

Slowenien und Schottland 0:0 zum Start der Nations-League

Hier sind die wichtigsten Punkte der Partie im Überblick:

VAR-Pech für Slowenien: Ein frühes Tor von Andraž Šporar (8.) wird wegen einer Abseitsstellung nachträglich aberkannt.

Alu-Treffer auf beiden Seiten: Sloweniens Drkušić köpft an die Latte (33.), kurz vor der Pause trifft Schottlands Debütant Robbie Ure den Pfosten (45.).

Schottischer Sturmlauf: In der zweiten Halbzeit dominieren die Schotten das Spiel komplett und erarbeiten sich ein Chancenplus von 17:4 Abschlüssen.

Oblak rettet den Punkt: Sloweniens Star-Keeper Jan Oblak hält das Unentschieden für die Gastgeber mit mehreren Glanzparaden fest. Am Dienstag geht es für die Schotten in Glasgow gegen die Schweizer Nati weiter.

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