Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Norwegen und Dänemark ist 2:1.
48'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Nusa.
47'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Ørjan Nyland.
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47'
Ball pariert. Joakim Mæhle (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Patrick Dorgu.
46'
Abseits Norwegen. Antonio Nusa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fredrik Aursnes im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Torbjørn Heggem (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Rasmus Højlund (Dänemark).
41'
Ecke Dänemark. Die Ecke wurde verursacht von Torbjørn Heggem.
39'
Ball pariert. Patrick Berg (Norwegen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Erling Haaland.
38'
Rasmus Kristensen (Dänemark) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Antonio Nusa (Norwegen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Rasmus Kristensen (Dänemark).
31'
Julian Ryerson (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Foul von Mikkel Damsgaard (Dänemark).
31'
Foul von Martin Ødegaard (Norwegen).
31'
Mikkel Damsgaard (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Martin Ødegaard (Norwegen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Pierre-Emile Højbjerg (Dänemark).
25'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Dänemark ist 2:1. Mikkel Damsgaard (Dänemark) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben rechts.
24'
Foul von Sander Berge (Norwegen).
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24'
Rasmus Højlund (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Sander Berge (Norwegen).
24'
Victor Froholdt (Dänemark) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Antonio Nusa (Norwegen).
21'
Morten Hjulmand (Dänemark) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Mikkel Damsgaard (Dänemark) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre-Emile Højbjerg mit einer Flanke.
18'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Dänemark ist 2:0. Erling Haaland (Norwegen) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten links. Vorbereitet von Antonio Nusa mit einem Steilpass.
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14'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Norwegen und Dänemark ist 1:0. Oscar Bobb (Norwegen) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Martin Ødegaard.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
12'
Vorbeigeschossen. Rasmus Kristensen (Dänemark) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Patrick Dorgu.
11'
Foul von Antonio Nusa (Norwegen).
11'
Patrick Dorgu (Dänemark) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball pariert. Patrick Dorgu (Dänemark) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Victor Froholdt.
5'
Ball abgeblockt. Kristoffer Ajer (Norwegen) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Ryerson mit einer Flanke.
4'
Ecke Norwegen. Die Ecke wurde verursacht von Patrick Dorgu.
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4'
Fredrik Aursnes (Norwegen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Morten Hjulmand (Dänemark).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Norwegen und Dänemark.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.