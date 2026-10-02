Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 6:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 6:0.
92'
Ball pariert. Marcel Regula (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Karol Swiderski.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
86'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 6:0. Robert Lewandowski (Polen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Oskar Pietuszewski.
86'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oskar Pietuszewski.
85'
Ball pariert. Robert Lewandowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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84'
Ball abgeblockt. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Borza mit einer Flanke.
84'
Ball abgeblockt. Robert Lewandowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcel Regula.
83'
Ball pariert. Marcel Regula (Polen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski.
82'
Kacper Urbanski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Catalin Cîrjan (Rumänien).
80'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Bogdan Racovitan.
80'
Ball abgeblockt. Kacper Urbanski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oskar Pietuszewski.
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78'
Wechsel Polen. Oskar Pietuszewski kommt für Nicola Zalewski.
78'
Wechsel Rumänien. Catalin Cîrjan kommt für Razvan Marin.
76'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Norbert Wojtuszek mit einem langen Ball.
75'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Marius Marin (Rumänien).
74'
Ball abgeblockt. Przemyslaw Frankowski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
73'
Andrei Borza (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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73'
Marcel Regula (Polen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Andrei Borza (Rumänien).
71'
Wechsel Polen. Marcel Regula kommt für Sebastian Szymanski.
71'
Wechsel Polen. Bartosz Slisz kommt für Piotr Zielinski.
70'
Vorbeigeschossen. Przemyslaw Frankowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
69'
Foul von Robert Lewandowski (Polen).
69'
Marius Marin (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Wechsel Rumänien. Marius Marin kommt für Ianis Hagi.
67'
Wechsel Rumänien. Andrei Borza kommt für Nicusor Bancu.
67'
Wechsel Rumänien. Bogdan Racovitan kommt für Dennis Man.
66'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 5:0. Jan Bednarek (Polen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Virgil Ghita.
63'
Wechsel Polen. Norbert Wojtuszek kommt für Matty Cash.
63'
Wechsel Polen. Kacper Urbanski kommt für Wiktor Nowak.
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62'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 4:0. Piotr Zielinski (Polen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
61'
Vorbeigeschossen. Matty Cash (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
59'
Ball abgeblockt. Karol Swiderski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einer Flanke.
57'
Karol Swiderski (Polen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Karol Swiderski (Polen).
57'
Ianis Hagi (Rumänien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Ianis Hagi (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
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56'
Foul von Wiktor Nowak (Polen).
56'
Dennis Man (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Ianis Hagi (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Razvan Marin.
53'
Sebastian Szymanski (Polen) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz, nach einer Ecke.
52'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Nicusor Bancu.
49'
3 : 0
Pech für Rumänien - Eigentor von Virgil Ghita! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 3:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
49'
Vorbeigeschossen. Sebastian Szymanski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
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47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 2:0. Robert Lewandowski (Polen) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Nicola Zalewski (Polen).
45'
Razvan Marin (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Robert Lewandowski (Polen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Robert Lewandowski (Polen).
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42'
Andrei Coubis (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nicola Zalewski (Polen).
41'
Razvan Marin (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Tudor Baluta (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Karol Swiderski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Tudor Baluta (Rumänien).
39'
Vorbeigeschossen. Ianis Hagi (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin.
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38'
Foul von Wiktor Nowak (Polen).
38'
Ianis Hagi (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Nicola Zalewski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Karol Swiderski.
35'
Virgil Ghita (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Robert Lewandowski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Virgil Ghita (Rumänien).
35'
Ball abgeblockt. Andrei Coubis (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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34'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
34'
Ball abgeblockt. Razvan Marin (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicusor Bancu.
33'
Vorbeigeschossen. Robert Lewandowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
32'
Ball pariert. Przemyslaw Frankowski (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
30'
Foul von Nicola Zalewski (Polen).
30'
Andrei Ratiu (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Ottó Hindrich.
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29'
Vorbeigeschossen. Wiktor Nowak (Polen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
27'
Wechsel Rumänien. Andrei Coubis kommt für Valentin Mihaila.
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Rumänien ist 1:0. Robert Lewandowski (Polen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
22'
Radu Dragusin (Rumänien) sieht die Rote Karte.
22'
Elfmeter für Polen. Robert Lewandowski wurde im Strafraum gefoult.
22'
Radu Dragusin verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
21'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ianis Hagi.
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19'
Piotr Zielinski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Dennis Man (Rumänien).
18'
Ball abgeblockt. Jakub Kiwior (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicola Zalewski.
11'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
9'
Vorbeigeschossen. Dennis Man (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
9'
Ball pariert. Tudor Baluta (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
8'
Foul von Matty Cash (Polen).
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8'
Daniel Bîrligea (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
5'
Sebastian Szymanski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Virgil Ghita (Rumänien).
4'
Robert Lewandowski (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Tudor Baluta (Rumänien).
4'
Robert Lewandowski (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Foul von Tudor Baluta (Rumänien).
3'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Valentin Mihaila.
2'
Karol Swiderski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Virgil Ghita (Rumänien).
1'
Vorbeigeschossen. Robert Lewandowski (Polen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
1'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Polen und Rumänien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.