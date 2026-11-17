Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Schweden ist 1:1.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Schweden ist 1:1.
92'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Genesis Antwi.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
88'
Michal Skóras (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Polen. Mateusz Zukowski kommt für Sebastian Szymanski.
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87'
Vorbeigeschossen. Michal Skóras (Polen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tomasz Kedziora.
86'
Wechsel Schweden. Genesis Antwi kommt für Gustaf Lagerbielke.
84'
Ball pariert. Hugo Larsson (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dejan Kulusevski.
82'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Wiktor Nowak.
81'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
81'
Robert Lewandowski (Polen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Polen. Lukasz Poreba kommt für Piotr Zielinski.
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79'
Vorbeigeschossen. Gustaf Lagerbielke (Schweden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elliot Stroud mit einer Flanke nach einer Ecke.
78'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
77'
Ball pariert. Robert Lewandowski (Polen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicola Zalewski mit einer Flanke.
76'
Ecke Polen. Die Ecke wurde verursacht von Felix Beijmo.
74'
Vorbeigeschossen. Victor Lindelöf (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
74'
Ball abgeblockt. Jesper Karlström (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Ball pariert. Gustaf Lagerbielke (Schweden) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Elliot Stroud mit einer Flanke.
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73'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Slawomir Abramowicz.
73'
Ball pariert. Dejan Kulusevski (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
71'
Wechsel Schweden. Daniel Svensson kommt für Alieu Njie aufgrund einer Verletzung.
69'
Vorbeigeschossen. Felix Beijmo (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anthony Elanga.
69'
Vorbeigeschossen. Michal Skóras (Polen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oskar Kubiak mit einer Flanke.
67'
Sebastian Szymanski (Polen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Alieu Njie (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Sebastian Szymanski (Polen).
67'
Ball abgeblockt. Michal Skóras (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
66'
Michal Skóras (Polen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Polen. Robert Lewandowski kommt für Adrian Benedyczak.
66'
Foul von Alexander Bernhardsson (Schweden).
66'
Oskar Kubiak (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Wechsel Schweden. Dejan Kulusevski kommt für Yasin Ayari.
65'
Wechsel Schweden. Anthony Elanga kommt für Viktor Gyökeres.
63'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alexander Bernhardsson.
62'
Ball pariert. Hugo Larsson (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gustaf Lagerbielke.
61'
Viktor Gyökeres (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Kacper Potulski (Polen).
59'
Ball pariert. Yasin Ayari (Schweden) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Alieu Njie.
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58'
Vorbeigeschossen. Oskar Kubiak (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei.
55'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
55'
Michal Skóras (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball pariert. Sebastian Szymanski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Piotr Zielinski mit einem Steilpass.
50'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
50'
Adrian Benedyczak (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball abgeblockt. Elliot Stroud (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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49'
Kacper Potulski (Polen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Yasin Ayari (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Kacper Potulski (Polen).
48'
Foul von Alieu Njie (Schweden).
48'
Wiktor Nowak (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Schweden. Victor Lindelöf kommt für Eric Smith.
45'
Wechsel Polen. Michal Skóras kommt für Marcel Regula.
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45'
Wechsel Polen. Tomasz Kedziora kommt für Arkadiusz Pyrka.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Polen und Schweden ist 1:1.
48'
Foul von Felix Beijmo (Schweden).
48'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Hugo Larsson (Schweden).
46'
Marcel Regula (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Jan Bednarek.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Alieu Njie (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Arkadiusz Pyrka (Polen).
43'
Foul von Felix Beijmo (Schweden).
43'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marcel Regula (Polen).
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38'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Marcel Regula.
37'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Kacper Potulski.
35'
Ball abgeblockt. Hugo Larsson (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alieu Njie.
33'
Yasin Ayari (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Marcel Regula (Polen).
33'
Foul von Alexander Bernhardsson (Schweden).
33'
Piotr Zielinski (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Sebastian Szymanski (Polen) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
30'
Vorbeigeschossen. Gustaf Lagerbielke (Schweden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp nach einer Standardsituation.
30'
Ball abgeblockt. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Eric Smith (Schweden) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Elliot Stroud nach einer Standardsituation.
30'
Alieu Njie (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Sebastian Szymanski (Polen).
27'
Viktor Gyökeres (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Kacper Potulski (Polen).
24'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Schweden ist 1:1. Hugo Larsson (Schweden) trifft mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel in die Tormitte. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
23'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
22'
Vorbeigeschossen. Sebastian Szymanski (Polen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nicola Zalewski nach einem Konter.
17'
Yasin Ayari (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Kacper Potulski (Polen).
16'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Polen und Schweden ist 1:0. Adrian Benedyczak (Polen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Arkadiusz Pyrka mit einer Flanke.
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15'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Schweden).
15'
Wiktor Nowak (Polen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Abseits Polen. Marcel Regula spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sebastian Szymanski im Abseits.
12'
Vorbeigeschossen. Adrian Benedyczak (Polen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oskar Kubiak mit einem Steilpass.
10'
Foul von Alexander Bernhardsson (Schweden).
10'
Marcel Regula (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Arkadiusz Pyrka.
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9'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Arkadiusz Pyrka.
7'
Foul von Elliot Stroud (Schweden).
7'
Arkadiusz Pyrka (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Alexander Bernhardsson (Schweden).
4'
Nicola Zalewski (Polen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Yasin Ayari (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Sebastian Szymanski (Polen).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Polen und Schweden.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.