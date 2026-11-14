Unglücklicher Abend für Francisco Trincao und Portugal: 1:4 in der Nations League gegen Dänemark. AFP

Die Szene des Spiels

4:0 in der 75. Minute: Joachim Andersen köpfelt nach einer Flanke von der rechten Seite herrlich ein. Ein Tor, das die Partie bestens beschreibt: Ex-FCB-Spieler und Portugal-Verteidiger Renato Veiga steht viel zu weit weg von Andersen, der unbedrängt und wuchtig einköpfeln kann. Die Gastgeber scheinen nicht bei der Sache zu sein. Es ist die höchste Heimpleite für die Portugiesen.

Die Schlüsselfigur

Rasmus Højlund ist grosser Ronaldo-Fan. Im Hinspiel zelebrierte er nach seinem Tor den «CR7»-Jubel und erhitzte damit die Gemüter. In Portugal trifft der Däne nun doppelt, verzichtet allerdings darauf, seinem Idol mit dessen Jubel zu huldigen.

Rasmus Højlund klatscht ab. Der Stürmer trifft gegen Portugal beim 4:0-Sieg doppelt. AFP

Das bessere Team

Portugal ist bereits Gruppenerster, lässt sich von Dänemark zu Hause in Braga aber vorführen. Die Gäste aus dem Norden sind von Anfang an aktiver und bissiger. Portugal wirkt hingegen lustlos.

Das Tribünengezwitscher

Deftige Niederlage: Der erste Auftritt nach Cristiano Ronaldos Rücktritt misslingt den Portugiesen gründlich. Vor dem Spiel ehrte der portugiesische Verband «CR7» mit einer Hommage: Die Trikotnummer 7 wurde zu Ehren von Ronaldo verändert. Keiner, der künftig die Nummer 7 trägt, wird dieselbe Nummer 7 tragen, wie sie Cristiano Ronaldo trug.

Die Tore

43' I 0:1 I Elfmeter. Pierre-Emile Højbjerg läuft an und verwandelt satt in die linke obere Torecke.

49' I 0:2 I Kurz nach Wiederanpfiff zeigt sich die Portugal-Abwehr entblösst. Rasmus Højlund sagt Danke und netzt zum 2:0 ein.

57' I 0:3 I Wieder ist die Abwehr des Heimteams nicht auf der Höhe. Rasmus Højlund schiesst zum 3:0 ein.

75' I 0:4 I Joachim Andersen steigt nach einer Hereingabe von rechts hoch und bringt den Ball per Kopfball im Tor unter.

93' I 1:4 I Nach einem Durcheinander im Sechzehner betreibt Bernardo Silva Resultatkosmetik. Der Real-Spieler schiesst zum 1:4 ein.

So gehts weiter

Am Montag gehts zum Abschluss der Nations League für Portugal gegen Wales. Dänemark empfängt Norwegen.