Nach vier Spielen: Portugal feiert den Gruppensieg in der Nations League. IMAGO/Ball Raw Images

Die Szene des Spiels

In der 79. Minute legt Joao Felix im Sechzehner quer auf Gonçalo Ramos. Der Stürmer muss nur noch ins leere Tor einschieben, um das 2:1 und den Siegtreffer zu erzielen.

Die Schlüsselfigur

Seit Cristiano Ronaldo abgereist ist, ist Gonçalo Ramos im Sturm gesetzt. Dem Milan-Stürmer scheint das Vertrauen des Trainers sichtlich gutzutun. In vier Nations-League-Spielen erzielte Ramos drei Tore und einen Assist. Er hat damit grossen Anteil daran, dass die Portugiesen Gruppensieger sind.

Das bessere Team

Eigentlich hat dieses Spiel keinen Sieger verdient. Beide Teams neutralisieren sich über weite Strecken. Chancen sind Mangelware. Dafür gibt es zwei Traumtore. Sowohl das 1:0 von Kristoffer Ajer als auch das 1:1 von Joao Cancelo sind eine Augenweide.

Joao Felix gratuliert dem Torschützen Gonçalo Ramos (rechts). IMAGO/ZUMA Press

Die Tore

36' I 0:1 I Kristoffer Ajer zieht per Volley ab und trifft herrlich in die entfernte Ecke.

38' I 1:1 I Einwurf Portugal. Mendes bringt den Ball auf die Strafraumlinie. Dort wartet Cancelo und hämmert den Ball in die Maschen.

79' I 2:1 I Joao Felix legt nach einem Chip-Ball hinter die Abwehr quer auf Ramos, der nur noch einschieben muss.

So gehts weiter

Die Spieler beider Teams reisen wieder zu ihren Clubs. Am Wochenende geht es in den jeweiligen Ligen weiter.