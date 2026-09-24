Cristiano Ronaldo feiert gegen Wales trotz Überlegenheit einen knappen Sieg. AFP

Cristiano Ronaldo ist auch unter Portugals neuem Nationaltrainer Jorge Jesus vorerst gesetzt und hat mit der Seleção einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Nations League hingelegt. Ohne einen Treffer des 41-Jährigen setzten sich die Portugiesen mit 1:0 gegen Wales durch. Auch Norwegen startete dank des wieder mal treffsicheren Erling Haaland mit einem 3:2 gegen Dänemark. Einen Erfolg gab es beim 3:1 gegen Israel auch für Österreich.

Der auch von Jesus in der Startelf aufgebotene Ronaldo hatte gegen Wales viele Abschlussaktionen, ein Tor gelang dem Superstar aber nicht. In der 59. Minute jubelte Ronaldo dann aber immerhin kurz, sein Treffer ins lange Eck wurde wegen einer knappen Abseitsstellung aber kurz darauf aberkannt. So blieb es in Lissabon beim Tor von João Felix (22. Minute).

Haaland-Doppelpack sorgt für Norwegens Sieg

Deutlich torreicher ging es in Oslo zu, wo die Norweger nach einer starken WM durch Tore von Oscar Bobb (14.) und Haaland (18.) schon früh auf den nächsten Sieg zusteuerten. Die Dänen aber kamen nach Toren von Mikkel Damsgaard (25.) und Rasmus Höjlund (60.) wieder ran – bis Haaland (74.) erneut traf und den Erfolg mit einem Doppelpack besiegelte.

Haaland traf gegen Dänemark doppelt. IMAGO/Bildbyran

Enttäuschender lief es lange für Österreich, obwohl Romano Schmid (43./Elfmeter) das Rangnick-Team kurz vor der Pause in Führung gebracht hatte. Sayed Abu Farkhi (55.) aber traf zum Ausgleich, sah unmittelbar danach allerdings Gelb-Rot (56.). Beim Jubel über seinen Treffer war der bereits mit Gelb verwarnte Stürmer zur Eckfahne gelaufen und hatte diese herausgezogen. Kurz vor Schluss sorgten Philipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90.+3) noch für den Sieg.