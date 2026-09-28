Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina ist 1:3.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic mit einer Flanke.
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44'
Ball abgeblockt. Valentin Mihaila (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolae Stanciu.
42'
Abseits Bosnien und Herzegowina. Sead Kolasinac spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kerim Alajbegovic im Abseits.
40'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina ist 1:3. Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
40'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sead Kolasinac.
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35'
Ball abgeblockt. Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Foul von Lisav Eissat (Rumänien).
33'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ivan Basic.
31'
Foul von Vladimir Screciu (Rumänien).
31'
Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina ist 1:2. Daniel Bîrligea (Rumänien) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lisav Eissat mit einer Flanke.
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26'
Nicolae Stanciu (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina).
24'
Vlad Dragomir (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina).
23'
Foul von Lisav Eissat (Rumänien).
23'
Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
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22'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Martin Zlomislic.
22'
Ball pariert. Nicolae Stanciu (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darius Olaru.
22'
Foul von Lisav Eissat (Rumänien).
22'
Amar Memic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina ist 0:2. Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Ivan Basic mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Matei Ilie.
17'
Foul von Nicolae Stanciu (Rumänien).
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17'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Darius Olaru (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina).
16'
Foul von Vlad Dragomir (Rumänien).
16'
Esmir Bajraktarevic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Andrei Coubis (Rumänien).
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14'
Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina ist 0:1. Armin Gigovic (Bosnien und Herzegowina) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Esmir Bajraktarevic mit einer Flanke.
9'
Kerim Alajbegovic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Andrei Coubis (Rumänien).
8'
Vorbeigeschossen. Haris Tabakovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ivan Basic mit einem Steilpass.
7'
Ivan Basic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Vlad Dragomir (Rumänien).
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6'
Foul von Amar Memic (Bosnien und Herzegowina).
6'
Lisav Eissat (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ermin Mahmic (Bosnien und Herzegowina) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Vladimir Screciu (Rumänien).
2'
Ball abgeblockt. Daniel Bîrligea (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolae Stanciu.
2'
Ball abgeblockt. Tarik Muharemovic (Bosnien und Herzegowina) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Ecke Bosnien und Herzegowina. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Bîrligea.
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1'
Abseits Rumänien. Lisav Eissat spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rumänien und Bosnien und Herzegowina.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.