Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rumänien und Schweden ist 0:1.
46'
Vorbeigeschossen. Eric Smith (Schweden) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nanasi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
46'
Lucas Bergvall (Schweden) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Darius Olaru (Rumänien).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Dennis Man (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Vlad Dragomir.
44'
Ball pariert. Sebastian Nanasi (Schweden) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
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43'
Ball abgeblockt. Nicolae Stanciu (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
43'
Foul von Viktor Gyökeres (Schweden).
43'
Andrei Coubis (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Felix Beijmo (Schweden).
39'
Darius Olaru (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Eric Smith.
36'
Ball abgeblockt. Nicolae Stanciu (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dennis Man.
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33'
Vorbeigeschossen. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Eric Smith nach einer Ecke.
32'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Coubis.
30'
Vorbeigeschossen. Victor Lindelöf (Schweden) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alexander Bernhardsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
30'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Florin Tanase (Rumänien).
28'
Ecke Schweden. Die Ecke wurde verursacht von Ottó Hindrich.
27'
Abseits Rumänien. Matei Ilie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicusor Bancu im Abseits.
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26'
Foul von Florin Tanase (Rumänien).
26'
Jesper Karlström (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Vorbeigeschossen. Alexander Bernhardsson (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einer Flanke.
24'
Nicolae Stanciu (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Besfort Zeneli (Schweden).
21'
Handspiel von Florin Tanase (Rumänien).
20'
Andrei Ratiu (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Schweden).
19'
Vorbeigeschossen. Viktor Gyökeres (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jesper Karlström.
18'
Foul von Florin Tanase (Rumänien).
18'
Gabriel Gudmundsson (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits Rumänien. Dennis Man spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Florin Tanase im Abseits.
16'
Ball abgeblockt. Darius Olaru (Rumänien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florin Tanase.
15'
Ecke Rumänien. Die Ecke wurde verursacht von Eric Smith.
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13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Rumänien und Schweden ist 0:1. Viktor Gyökeres (Schweden) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
13'
Sebastian Nanasi (Schweden) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Alexander Bernhardsson mit einer Flanke.
13'
Vlad Dragomir (Rumänien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Sebastian Nanasi (Schweden).
9'
Nicolae Stanciu (Rumänien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Lucas Bergvall (Schweden).
8'
Ball abgeblockt. Nicusor Bancu (Rumänien) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dennis Man.
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5'
Nicusor Bancu (Rumänien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Nicusor Bancu (Rumänien).
4'
Alexander Bernhardsson (Schweden) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Sebastian Nanasi (Schweden) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Besfort Zeneli.
3'
Foul von Florin Tanase (Rumänien).
3'
Victor Lindelöf (Schweden) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits Rumänien. Ottó Hindrich spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dennis Man im Abseits.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rumänien und Schweden.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.