Gabriel Capicchioni (San Marino) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Rey Manaj (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Lorenzo Capicchioni (San Marino).
45'
Wechsel Albanien. Marash Kumbulla kommt für Berat Djimsiti.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen San Marino und Albanien ist 0:2.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Michele Cevoli.
44'
Ball abgeblockt. Anis Mehmeti (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Mitaj.
43'
Foul von Rey Manaj (Albanien).
43'
Michele Cevoli (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Nicola Nanni (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Ecke San Marino. Die Ecke wurde verursacht von Berat Djimsiti.
35'
Foul von Sina Samuele (Albanien).
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35'
Nicola Nanni (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Kristjan Asllani (Albanien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Kristjan Asllani (Albanien).
34'
Lorenzo Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Juljan Shehu (Albanien).
33'
Samuel Pancotti (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen San Marino und Albanien ist 0:2. Myrto Uzuni (Albanien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte nach einer Standardsituation.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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27'
Ball pariert. Rey Manaj (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
25'
Ernest Muçi (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Lorenzo Lazzari (San Marino).
24'
Foul von Ernest Muçi (Albanien).
24'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Nicola Nanni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriel Capicchioni.
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen San Marino und Albanien ist 0:1. Anis Mehmeti (Albanien) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Rey Manaj nach einer Ecke.
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20'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Giacomo Benvenuti.
20'
Ball pariert. Juljan Shehu (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anis Mehmeti mit einer Flanke.
19'
Vorbeigeschossen. Sina Samuele (Albanien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ernest Muçi mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Albanien. Die Ecke wurde verursacht von Michele Cevoli.
18'
Ball abgeblockt. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Mitaj.
16'
Foul von Kristjan Asllani (Albanien).
16'
Gabriel Capicchioni (San Marino) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Vorbeigeschossen. Kristjan Asllani (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Juljan Shehu.
13'
Kristjan Asllani (Albanien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Marcello Mularoni (San Marino).
12'
Vorbeigeschossen. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Myrto Uzuni.
10'
Vorbeigeschossen. Gabriel Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lorenzo Capicchioni nach einem Konter.
9'
Ball pariert. Ernest Muçi (Albanien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kristjan Asllani.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen San Marino und Albanien.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.