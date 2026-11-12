Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen San Marino und Belarus ist 0:2.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen San Marino und Belarus ist 0:2.
96'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Marco Pasolini.
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95'
Anton Kovalev (Belarus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Alessandro Tosi (San Marino).
93'
Gelb-Rote Karte für Aleksandr Svirepa (Belarus) für überhartes Einsteigen.
93'
Foul von Aleksandr Svirepa (Belarus).
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93'
Fausto Salicioni (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Kirill Pechenin (Belarus).
92'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ball abgeblockt. Nicola Nanni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Pancotti.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Trofim Melnichenko (Belarus).
90'
Marco Pasolini (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Svirepa (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kirill Pechenin.
89'
Ball pariert. Andrea Contadini (San Marino) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alessandro Tosi mit einer Flanke.
88'
Ecke San Marino. Die Ecke wurde verursacht von Anton Lukashov.
86'
Wechsel Belarus. Kirill Zinovich kommt für Max Ebong.
85'
Abseits Belarus. Kirill Pechenin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Artem Kontsevoy im Abseits.
83'
Foul von Valeri Bocherov (Belarus).
83'
Alessandro Golinucci (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Abseits Belarus. Max Ebong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anton Kovalev im Abseits.
80'
Filippo Fabbri (San Marino) sieht eine Gelbe Karte.
80'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Simone Giocondi (San Marino).
79'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Svirepa (Belarus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Anton Kovalev.
78'
Vorbeigeschossen. Anton Kovalev (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
78'
Ball abgeblockt. Artem Kontsevoy (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kirill Pechenin.
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76'
Aleksandr Svirepa (Belarus) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Aleksandr Svirepa (Belarus).
76'
Samuel Pancotti (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Valeri Bocherov (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Fausto Salicioni (San Marino).
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Wechsel Belarus. Anton Lukashov kommt für Vladislav Kalinin aufgrund einer Verletzung.
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73'
Wechsel San Marino. Alessandro Tosi kommt für Filippo Fabbri.
73'
Wechsel San Marino. Fausto Salicioni kommt für Lorenzo Lazzari.
72'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vladislav Kalinin (Belarus).
71'
Samuele Zannoni (San Marino) sieht eine Gelbe Karte.
71'
Trofim Melnichenko (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Samuele Zannoni (San Marino).
70'
Handspiel von Andrea Contadini (San Marino).
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69'
Foul von Aleksandr Svirepa (Belarus).
69'
Nicola Nanni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Aleksandr Svirepa (Belarus).
68'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel San Marino. Alessandro Golinucci kommt für Lorenzo Capicchioni.
67'
Handspiel von Kirill Pechenin (Belarus).
67'
Ball abgeblockt. Kirill Pechenin (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artem Kontsevoy.
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66'
Ball pariert. Trofim Melnichenko (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Artem Kontsevoy.
64'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Filippo Fabbri.
63'
Wechsel Belarus. Anton Kovalev kommt für Valeri Gromyko.
63'
Wechsel Belarus. Aleksandr Svirepa kommt für Aleksandr Selyava.
62'
Vorbeigeschossen. Valeri Gromyko (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Trofim Melnichenko nach einem Konter.
60'
Trofim Melnichenko (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Filippo Fabbri (San Marino).
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59'
Wechsel San Marino. Andrea Contadini kommt für Gabriel Capicchioni.
59'
Wechsel San Marino. Samuel Pancotti kommt für Enea Della Balda.
59'
Foul von Kirill Gomanov (Belarus).
59'
Gabriel Capicchioni (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Kirill Pechenin (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
56'
Ball abgeblockt. Max Ebong (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kirill Pechenin.
53'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Capicchioni.
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51'
Foul von Kirill Gomanov (Belarus).
51'
Gabriel Capicchioni (San Marino) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
50'
Foul von Valeri Gromyko (Belarus).
50'
Enea Della Balda (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Zakhar Volkov (Belarus).
49'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Ball pariert. Valeri Bocherov (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Aleksandr Selyava.
48'
Vorbeigeschossen. Trofim Melnichenko (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kirill Pechenin.
45'
Wechsel Belarus. Trofim Melnichenko kommt für Timofey Simanenka.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen San Marino und Belarus ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits San Marino. Nicola Nanni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gabriel Capicchioni im Abseits.
43'
Foul von Valeri Bocherov (Belarus).
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43'
Marco Pasolini (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Gabriel Capicchioni (San Marino) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Kirill Gomanov (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Gabriel Capicchioni (San Marino).
39'
Zakhar Volkov (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Gabriel Capicchioni (San Marino).
38'
Foul von Artem Kontsevoy (Belarus).
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38'
Simone Giocondi (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Abseits Belarus. Kirill Pechenin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Max Ebong im Abseits.
30'
Vorbeigeschossen. Aleksandr Selyava (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
29'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Samuele Zannoni.
29'
Valeri Gromyko (Belarus) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Filippo Fabbri (San Marino).
28'
Vorbeigeschossen. Nicola Nanni (San Marino) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Gabriel Capicchioni nach einer Standardsituation.
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28'
Vorbeigeschossen. Gabriel Capicchioni (San Marino) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Simone Giocondi mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
27'
Foul von Kirill Gomanov (Belarus).
27'
Nicola Nanni (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Timofey Simanenka (Belarus).
27'
Edoardo Colombo (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Timofey Simanenka (Belarus) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Marco Pasolini (San Marino).
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25'
Foul von Aleksandr Selyava (Belarus).
25'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Max Ebong (Belarus).
23'
Foul von Max Ebong (Belarus).
23'
Marco Pasolini (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Valeri Bocherov (Belarus).
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22'
Enea Della Balda (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Max Ebong (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
21'
Ball abgeblockt. Max Ebong (Belarus) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Artem Kontsevoy.
19'
Ball pariert. Max Ebong (Belarus) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
18'
Foul von Aleksandr Selyava (Belarus).
18'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen San Marino und Belarus ist 0:2. Artem Kontsevoy (Belarus) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Timofey Simanenka.
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12'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen San Marino und Belarus ist 0:1. Kirill Gomanov (Belarus) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Valeri Gromyko mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Edoardo Colombo.
12'
Ball pariert. Max Ebong (Belarus) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vladislav Kalinin mit einer Flanke.
11'
Vladislav Kalinin (Belarus) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Nicola Nanni (San Marino).
8'
Ecke Belarus. Die Ecke wurde verursacht von Simone Giocondi.
8'
Abseits San Marino. Samuele Zannoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Filippo Fabbri im Abseits.
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7'
Ecke San Marino. Die Ecke wurde verursacht von Vladislav Kalinin.
6'
Abseits Belarus. Kirill Pechenin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Max Ebong im Abseits.
3'
Lorenzo Lazzari (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Valeri Bocherov (Belarus).
2'
Foul von Giacomo Benvenuti (San Marino).
2'
Valeri Gromyko (Belarus) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Filippo Fabbri (San Marino) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Timofey Simanenka (Belarus).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen San Marino und Belarus.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.