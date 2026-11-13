Ball abgeblockt. Ben Gannon-Doak (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ché Adams (Schottland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Mario Mladenovski (Nordmazedonien).
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41'
Ball pariert. Ché Adams (Schottland) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
40'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Mario Mladenovski.
40'
Ball abgeblockt. Ché Adams (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Foul von Lewis Ferguson (Schottland).
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39'
Enis Bardhi (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball pariert. Scott McTominay (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ché Adams mit einem Steilpass.
38'
Abseits Schottland. Andy Robertson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ché Adams im Abseits.
37'
Foul von Lewis Ferguson (Schottland).
37'
Elmin Rastoder (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Billy Gilmour nach einer Ecke.
34'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Ezgjan Alioski.
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31'
Foul von Luke Graham (Schottland).
31'
Elmin Rastoder (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Ryan Porteous (Schottland).
29'
Ljupcho Doriev (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (Schottland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryan Porteous mit einer Flanke.
28'
Handspiel von Elmin Rastoder (Nordmazedonien).
27'
Vorbeigeschossen. Ché Adams (Schottland) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke nach einer Ecke.
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27'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Ezgjan Alioski.
26'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Ezgjan Alioski.
25'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Ezgjan Alioski.
24'
Handspiel von Matej Gashtarov (Nordmazedonien).
22'
Foul von Ché Adams (Schottland).
22'
Eljif Elmas (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Kieran Tierney (Schottland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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20'
Scott McTominay (Schottland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Bojan Ilievski (Nordmazedonien).
18'
Foul von Ben Gannon-Doak (Schottland).
18'
Ezgjan Alioski (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball abgeblockt. Ché Adams (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kieran Tierney mit einer Flanke.
16'
Ecke Schottland. Die Ecke wurde verursacht von Stole Dimitrievski.
16'
Ball pariert. Scott McTominay (Schottland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit dem Kopf.
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13'
Vorbeigeschossen. Ljupcho Doriev (Nordmazedonien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Darko Churlinov.
12'
Elmin Rastoder (Nordmazedonien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Luke Graham (Schottland).
11'
Foul von Ché Adams (Schottland).
11'
Ezgjan Alioski (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Lewis Ferguson (Schottland).
7'
Enis Bardhi (Nordmazedonien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Schottland und Nordmazedonien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.