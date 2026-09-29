Rodriguez’ herrlicher Freistoss zum 1:0 im Video. SRF

Die Szene des Spiels

In der achten Minute lanciert Michel Aebischer den pfeilschnellen Dan Ndoye schön in die Tiefe. Der Nottingham-Angreifer eilt der schottischen Abwehr davon und wird von Jack Hendry kurz vor dem Strafraum zu Boden gerissen. Der serbische Schiedsrichter entscheidet erst auf Penalty und Gelb, revidiert nach VAR-Intervention aber seinen Entscheid auf Freistoss und eine Rote Karte gegen den schottischen Übeltäter. Den fälligen Freistoss zirkelt dann Ricardo Rodriguez mit einem wuchtigen Schuss in die gegnerische Goalie-Ecke ins Tor zur 1:0-Führung. In Überzahl lässt die Schweiz nichts mehr anbrennen und siegt am Ende mit 3:0.

Die Schlüsselfigur

Ricardo Rodriguez bringt mit seinem Tor die Nati auf die Siegesstrasse, doch der Titel «Mann des Spiels» verdient sich in Glasgow Nico Elvedi. Der Leeds-Verteidiger knüpft nahtlos an seine Gala-Form von der WM an. Schon in Skopje gegen Nordmazedonien war an ihm kein Vorbeikommen, nun setzt er noch einen drauf. Neben zahlreichen, tollen öffnenden Pässen nach vorne glänzt Elvedi gegen die Schotten sogar noch als Torschütze. In der 58. Minute stürmt er in den gegnerischen Strafraum und versenkt eine Vorlage Athekames im Stile eines Klasse-Stürmers zum vorentscheidenden 2:0 in die Maschen.

Nico Elvedi jubelt nach seinem Tor zum 2:0. Toto Marti/Blick/freshfocus

Das bessere Team

Die Schweiz ist von Beginn weg die dominantere Mannschaft. Die spielerisch sehr bescheidenen Schotten versuchen mit teils grenzwertiger Härte dagegenzuhalten, können offensiv aber wenig kreieren – in Unterzahl umso weniger. Nach dem Führungstor spielt es die Nati dann lange Zeit solide, aber nicht berauschend. Das 2:0 von Elvedi zieht den Schotten den Stecker definitiv gegen souveräne Schweizer, die in der zweiten Halbzeit nochmals eine Spur bestimmter auftreten.

Das Tribünengezwitscher

Johan Manzambis Stern ging an der WM so richtig auf. Kein Wunder also, wird der Aston-Villa-Neuzugang auch von gegnerischen Spielern eng gedeckt. Gegen Schottland ist das extrem augenfällig. Manzambi wird von Anfang an wenig Raum gelassen. Zuweilen wird er – und auch andere Schweizer – auch etwas überhart angegangen.

Die Tore

12’ I 0:1 I Rodriguez läuft an und zirkelt den Ball links an der Mauer vorbei und erwischt Schotten-Goalie Gunn in der Torhüterecke!

55’ I 0:2 I Athekame spielt rechts raus auf Ndoye, der den Ball flach vors Tor bringt, wo der eingelaufene Elvedi eiskalt einschiebt.

82’ I 0:3 I Amdouni macht den Deckel drauf. Eine kurz ausgeführte Ecke landet am hinteren Pfosten bei Ndoye. Dieser sieht Amdouni, der den Ball per Direktabnahme trocken in die Maschen haut.

So geht’s weiter

Am Samstag trifft die Nati in Luzern auf Slowenien – Anpfiff wie gewohnt um 20.45 Uhr.