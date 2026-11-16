Hammer zum 3:0: Alvyn Sanches entscheidet die Nations-League-Partie gegen Schottland vorzeitig. SRF

Die Szene des Spiels

In der 47. Minute fasst sich Samuel Ballet ein Herz und kombiniert sich mit Remo Freuler in den gegnerischen Strafraum. Dann schiebt Ballet den Ball Richtung Tor, wo Winsley Boteli noch den Fuss hinhält und so das 2:0 erzielt, das den Schotten den Stecker zieht. Am Ende heisst es 4:0 für die Schweiz, welche die Kampagne in der Nations League somit ungeschlagen als Gruppensieger abschliesst.

Die Schlüsselfigur

Mehrere Schweizer verdienen sich gute Noten. Als Mann des Spiels entscheiden wir uns für Zachary Athekame, der schon in der ersten Halbzeit hinten viele Zweikämpfe gewinnt und vorne die Vorlage zum Schweizer Führungstreffer beisteuert.

Das bessere Team

In der ersten Hälfte ist es ein relativ müder Kick, bei dem die Nati nicht brilliert, aber dank einem Eigentor der Schotten mit 1:0 führt. Nach dem Seitenwechsel sorgen die Schweizer mit einem schnellen Doppelschlag für klare Verhältnisse. Insgesamt ein absolut verdienter Schweizer Sieg gegen einen erschreckend schwachen Gegner.

Das Tribünengezwitscher

Vor dem Spiel gibt es gleich mehrere Ehrungen. Silvan Widmer wird nachträglich noch offiziell verabschiedet als Nationalspieler. Ricardo Rodriguez wird für sein 150. Länderspiel ausgezeichnet, Remo Freuler für sein 100. Länderspiel.

Die Tore

22’ I 1:0 I Ferguson lenkt eine Flanke Athekames unhaltbar ins eigene Tor.

47’ I 2:0 I Ballet sprintet übers halbe Feld. Nach dem Doppelpass mit Jubilar Freuler schliesst er eiskalt ab. Boteli hält noch den Fuss an den Schuss und kann sich so als Torschütze feiern lassen.

55’ I 3:0 I Schmidt holt den Ball links aussen zurück und leitet sofort weiter zu Sanches. Der zieht ansatzlos ab und bezwingt Gunn mit einem satten Flachschuss.

89’ I 4:0 I Amdouni zieht nach schöner Vorarbeit von Sanches ab und erzielt den vierten Schweizer Treffer. Das Tor wird noch leicht abgelenkt.

So gehts weiter

Die Gruppenphase der Nations League ist vorbei. Im März werden die Viertelfinals gespielt, allerdings nur mit Teilnehmern der A-Division. Für die Schweiz gehts nach dem Aufstieg 2028/29 in der Nations League weiter. Dann allerdings mit neuem Format. Statt vier gibts nur noch drei Ligen.

Im Frühling gehts dann weiter mit der EM-Qualifikation. Die Auslosung dazu folgt am 6. Dezember in Belfast.