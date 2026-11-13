Brajan Gruda (Deutschland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Foul von Brajan Gruda (Deutschland).
41'
Srdjan Babic (Serbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Vorbeigeschossen. Brajan Gruda (Deutschland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
38'
Vorbeigeschossen. Jonathan Tah (Deutschland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joshua Kimmich nach einer Standardsituation.
37'
Aleksandar Pavlovic (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Stefan Dzodic (Serbien).
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34'
Foul von Brajan Gruda (Deutschland).
34'
Petar Sukacev (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Philipp Treu (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Srdjan Babic (Serbien).
32'
Kai Havertz (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Nikola Milenkovic (Serbien).
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31'
Jonathan Tah (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (Serbien).
30'
Maximilian Mittelstädt (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Mihajlo Cvetkovic (Serbien).
28'
Ecke Deutschland. Die Ecke wurde verursacht von Srdjan Babic.
28'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic.
21'
Foul von Malick Thiaw (Deutschland).
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21'
Dusan Tadic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (Deutschland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kai Havertz.
19'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (Deutschland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Brajan Gruda mit einer Flanke.
18'
Derry Scherhant (Deutschland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Nikola Milenkovic (Serbien).
16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen (Deutschland).
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14'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Serbien und Deutschland ist 0:2. Florian Wirtz (Deutschland) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
14'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (Deutschland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ball pariert. Kai Havertz (Deutschland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Aleksandar Pavlovic mit einem Steilpass.
13'
Derry Scherhant (Deutschland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Stefan Gudelj (Serbien).
10'
Foul von Philipp Treu (Deutschland).
10'
Mihajlo Cvetkovic (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
0 : 1
Pech für Serbien - Eigentor von Srdjan Babic! Der Spielstand zwischen Serbien und Deutschland ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
3'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (Deutschland) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maximilian Mittelstädt mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke Deutschland. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Gudelj.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Serbien und Deutschland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.