Wechsel Serbien. Sasa Lukic kommt für Mihajlo Cvetkovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Serbien und Griechenland ist 1:0.
46'
Ball abgeblockt. Charalampos Kostoulas (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christos Tzolis.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Konstantinos Mavropanos (Griechenland).
42'
Sergej Milinkovic-Savic (Serbien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Griechenland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Konstantinos Karetsas mit einer Flanke.
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41'
Vorbeigeschossen. Andrija Zivkovic (Serbien) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
40'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Vanja Milinkovic-Savic.
40'
Ball pariert. Christos Tzolis (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Christos Zafeiris.
40'
Ball abgeblockt. Christos Tzolis (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Panagiotis Retsos.
37'
Christos Zafeiris (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Filip Kostic (Serbien).
36'
Foul von Konstantinos Karetsas (Griechenland).
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36'
Filip Kostic (Serbien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Griechenland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kostas Tsimikas mit einer Flanke.
34'
Ball abgeblockt. Christos Zafeiris (Griechenland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Panagiotis Retsos.
30'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Strahinja Pavlovic.
30'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dusan Tadic.
26'
Abseits Griechenland. Kostas Tsimikas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christos Tzolis im Abseits.
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25'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dimitrios Kourbelis (Griechenland).
24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nemanja Maksimovic (Serbien).
23'
Vangelis Pavlidis (Griechenland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Nemanja Maksimovic (Serbien).
20'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Erakovic.
20'
Ball abgeblockt. Vangelis Pavlidis (Griechenland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christos Tzolis.
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18'
Foul von Charalampos Kostoulas (Griechenland).
18'
Mihajlo Cvetkovic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Georgios Vagiannidis.
14'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
14'
Ball pariert. Konstantinos Karetsas (Griechenland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
12'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Maksimovic.
12'
Ball abgeblockt. Christos Tzolis (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dimitrios Kourbelis.
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11'
Ecke Griechenland. Die Ecke wurde verursacht von Strahinja Pavlovic.
9'
Vorbeigeschossen. Vangelis Pavlidis (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
9'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Griechenland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
7'
Ball abgeblockt. Christos Tzolis (Griechenland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
5'
Konstantinos Karetsas (Griechenland) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Christos Tzolis.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Serbien und Griechenland ist 1:0. Andrija Zivkovic (Serbien) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Dusan Tadic.
2'
Ecke Serbien. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
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2'
Ball pariert. Nemanja Maksimovic (Serbien) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andrija Zivkovic mit einem langen Ball.
1'
Filip Kostic (Serbien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Konstantinos Karetsas (Griechenland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Serbien und Griechenland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.