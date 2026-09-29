Arsen Ashirbek (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Kasachstan. Aleksandr Mrynskiy kommt für Ismail Bekbolat.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Slowakei und Kasachstan ist 1:1.
46'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Arsen Ashirbek (Kasachstan).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Islambek Kuat (Kasachstan).
43'
Islambek Kuat (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Tomás Suslov (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Islambek Kuat (Kasachstan).
41'
Abseits Slowakei. Stanislav Lobotka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martin Valjent im Abseits.
38'
Ondrej Duda (Slowakei) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Nuraly Alip (Kasachstan).
37'
Ball abgeblockt. Dávid Hancko (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan Skriniar.
35'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Slowakei und Kasachstan ist 1:1. Ramazan Karimov (Kasachstan) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Zhasulan Amir.
33'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Nuraly Alip.
32'
Ball abgeblockt. Tomás Suslov (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Strelec.
31'
Martin Valjent (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Stanislav Basmanov (Kasachstan).
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30'
Dávid Hancko (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Zhasulan Amir (Kasachstan).
28'
David Strelec (Slowakei) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von David Strelec (Slowakei).
28'
Dinmukhamed Karaman (Kasachstan) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Martin Valjent (Slowakei).
28'
Stanislav Basmanov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Slowakei und Kasachstan ist 1:0. Leo Sauer (Slowakei) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten links.
26'
Ball abgeblockt. Tomás Suslov (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Tomás Suslov (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Dinmukhamed Karaman (Kasachstan).
23'
Foul von Dávid Hancko (Slowakei).
23'
Ramazan Karimov (Kasachstan) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Temirlan Erlanov.
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19'
Tomás Suslov (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Islambek Kuat (Kasachstan).
18'
Abseits Slowakei. Lukás Haraslín spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ondrej Duda im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Milan Skriniar (Slowakei) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tomás Suslov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
13'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Arsen Ashirbek (Kasachstan).
10'
Abseits Slowakei. Stanislav Lobotka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Strelec im Abseits.
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8'
Ball pariert. Lukás Haraslín (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dávid Hancko.
6'
Ramazan Karimov (Kasachstan) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
6'
Milan Skriniar (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Ramazan Karimov (Kasachstan).
5'
Adam Obert (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Ramazan Karimov (Kasachstan).
4'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Dinmukhamed Karaman.
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4'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Stas Pokatilov.
4'
Ball pariert. Lukás Haraslín (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
3'
David Strelec (Slowakei) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Temirlan Erlanov (Kasachstan).
2'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Arsen Ashirbek.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slowakei und Kasachstan.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.