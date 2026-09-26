Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Stanislav Lobotka.
41'
Ball abgeblockt. David Strelec (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tomás Suslov.
40'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Slowakei und Moldawien ist 2:0. Ondrej Duda (Slowakei) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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38'
Elfmeter für Slowakei. Lukás Haraslín wurde im Strafraum gefoult.
38'
Iurie Iovu verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
38'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen (Slowakei).
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37'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Victor Stîna.
35'
Abseits Moldawien. Nichita Motpan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicky Clescenco im Abseits.
34'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Iurie Iovu.
34'
Vorbeigeschossen. Lukás Haraslín (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von David Strelec.
32'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Slowakei und Moldawien ist 1:0. Ivan Schranz (Slowakei) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Tomás Suslov mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Danila Forov.
29'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Iurie Iovu (Moldawien).
28'
Ondrej Duda (Slowakei) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Ondrej Duda (Slowakei).
28'
Nichita Motpan (Moldawien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Handspiel von David Strelec (Slowakei).
25'
Dominik Greif (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Oleg Reabciuk (Moldawien).
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24'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Schranz.
23'
Vorbeigeschossen. Dávid Hancko (Slowakei) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adrián Kaprálik nach einer Ecke.
22'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Danila Forov.
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Milan Skriniar (Slowakei).
20'
Oleg Reabciuk (Moldawien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Milan Skriniar (Slowakei) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Oleg Reabciuk (Moldawien).
16'
Vorbeigeschossen. Nichita Motpan (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicky Clescenco.
14'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Milan Skriniar.
12'
Ball pariert. David Strelec (Slowakei) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Stanislav Lobotka.
10'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Iurie Iovu (Moldawien).
9'
Vorbeigeschossen. Petru Popescu (Moldawien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Victor Stîna mit einer Flanke.
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8'
Ecke Moldawien. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Schranz.
8'
Ball abgeblockt. Victor Stîna (Moldawien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petru Popescu.
6'
Ecke Slowakei. Die Ecke wurde verursacht von Dumitru Celeadnic.
5'
Lukás Haraslín (Slowakei) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Danila Forov (Moldawien).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Slowakei und Moldawien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.